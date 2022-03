Dwayne Johnson reconoce a mujeres en su vida por moldearlo

A las dos hijas menores de Dwayne Johnson, Jasmine y Tiana, les encanta jugar un juego en el que le hacen cerrar los ojos, van a la cocina y echan ingredientes en un bol.

Buscan harina y agua y las puedo oír decir, ˜¿dónde está el aceite?™. Y sé lo que viene, dijo Johnson. Entrecierra los ojos y las ve acercarse. Les digo, ˜está bien, no voy a mirar™, y ¡bam! Tiran la mezcla sobre mi cabeza.

La sumisión juguetona de Johnson con sus hijas contrasta con la personalidad que presentó en su carrera anterior como superestrella de la WWE y ahora como un actor exitoso conocido por películas como The Scorpion King" ("El rey escorpión"), The Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw ("Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw") y Jungle Cruise. A pesar de sus 1,95 metros (6 pies y 5 pulgadas) y su físico musculoso, Johnson no tiene miedo de mostrarse vulnerabile y compartir las lecciones de vida que ha aprendido.

Algunas de ellas son parte de la serie de NBC Young Rock, cuya segunda temporada se estrena el martes. El programa sigue a un Johnson más joven por momentos importantes de su infancia, adolescencia y universidad. Johnson aparece en cada episodio, configurando las historias en una entrevista de la campaña presidencial de 2032 (un guiño a los rumores constantes de que algún día podría postularse a la presidencia de Estados Unidos).

En su vida personal, Johnson se apresura a admitir que las mujeres dirigen el espectáculo. Tengo la suerte de estar rodeado de todo el estrógeno, dijo el actor recientemente vía Zoom desde su casa en Hawái. Soy el único tipo en la casa, yo y el perro.

Como hijo único, Johnson fue criado principalmente por su madre, Ata Johnson. Si bien también tuvo una relación con su padre, el difunto luchador profesional Rocky Johnson, el actor le da crédito a su madre y su abuela por criarlo.

Tenían una agenda muy clara sobre cómo criarme y qué lecciones me deberían enseñar y qué tipo de integridad debería tener como un niño pequeño, dijo.

Mi abuela, mi mamá, mi primera esposa Dany García, que ahora es mi socia comercial desde hace mucho tiempo; mi esposa actual, Lauren, mis tres hijas, continúan influyéndome y enseñándome a diario. Incluso mis hijas pequeñas. Tengo una niña de 6 años y otra de 3. Si eres abierto y dócil, te sorprenderás como hombre de cuánto te enseñarán tus hijas, añadió.

Johnson suele decir que él y su hija Simone, que ahora tiene 20 años, crecieron juntos.

Soy un hombre completamente diferente de lo que era hace 20 años, aseguró. Tuve una carrera en la lucha profesional increíble. Las cosas que uno pensaba que eran importantes y por las que debería sudar tal vez hace 10 o 15 años no tienen sentido, en realidad. Las cosas más importantes están literalmente frente a uno (como la familia).

En la segunda temporada de Young Rock, los espectadores conocerán a Arlyn Broche como García. Johnson y García se separaron en 2007. García, una mujer de negocios con una amplia cartera, maneja la carrera de Johnson y es cofundadora de su productora, Seven Bucks Productions.

Johnson espera que Simone aprecie ver a sus padres en una relación sana y profesional, aunque ya no sean pareja.

Tomó mucho trabajo duro. Tomó años, en realidad, porque tienes que resolver tu (grosería), dijo riendo. Una de las cosas más importantes mientras atravesábamos el proceso de divorcio fue: ˜Somos amigos. El matrimonio no funcionó™. Que nuestro matrimonio no funcionara fue lo mejor en muchos sentidos. Le permitió a ella conocer al amor de su vida y a mí conocer al amor de mi vida. Afirmó que él y el esposo de García, David Rienzi, son grandes amigos.

Johnson reconoce que también se requiere de una persona especial, su esposa Lauren, que esté de acuerdo con que su marido trabaje con su exesposa.

Eso fue todos nosotros haciendo el trabajo. No éramos solo Dany y yo. Éramos Lauren y yo porque éramos una pareja que recién comenzaba. Lauren es increíble", dijo. "Ella encarna las dos cualidades más importantes: el amor y la bondad.