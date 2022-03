Fuente AP: Pfizer pedirá autorización de 4ta dosis de vacuna

El productor farmacéutico Pfizer va a solicitar esta semana autorización en Estados Unidos para un refuerzo adicional de la vacuna del COVID-19 para ancianos, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.

Eso añadiría una dosis al esquema de vacunas, que actualmente consiste en una serie primaria de dos inyecciones, seguida meses más tarde por un refuerzo, con el objetivo de proveer protección máxima para la población mayor de 65 años, que ha sido la más afectada por la pandemia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades deben aprobar el pedido. La persona que habló sobre el pedido de autorización por Pfizer lo hizo a condición de preservar el anonimato.

Continuamos colectando y evaluando todos los datos disponibles y estamos en un diálogo continuo, abierto, con los reguladores y las autoridades de salud para ayudar en la estrategia de la vacuna el COVID-19 a medida en que evoluciona el virus, dijo la portavoz de Pfizer Jerica Pitts.

El domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS, el director general de Pfizer Albert Bourla dijo que en estos momentos, como lo hemos visto, es necesario un cuarto refuerzo. La protección que usted está recibiendo del tercero es lo suficientemente buena, de hecho, muy buena contra hospitalizaciones y muertes. No es tan buena contra infecciones, pero no dura mucho. Pero estamos presentándole esos datos a la FDA y entonces veremos lo que dicen los expertos fuera de Pfizer.