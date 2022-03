Academia de Artes y Letras premia a Anna Deavere Smith

La actriz, dramaturga y educadora Anna Deavere Smith, la dramaturga Adrienne Kennedy y el autor y ensayista Phillip Lopate se encuentran entre los ganadores de los premios a la trayectoria de la Academia Estadounidense de Artes y Letras.

Lopate, de 78 años, ganó el Premio Christopher Lightfoot Walker de 100.000 dólares por sus contribuciones a la literatura estadounidense. Sus libros incluyen las colecciones de ensayos Bachelorhood y Against Joie de Vivre y las novelas Confessions of Summer y The Rug Merchant. También ha editado antologías como Writing New York y The Art of the Personal Essay.

La academia anunció el martes que Kennedy, de 90 años, conocida por obras como Funnyhouse of a Negro y Sleep Deprivation Drama, será reconocida con la Medalla de Oro para Teatro.

Smith, de 71 años, cuyos créditos van desde obras unipersonales como Fires in the Mirror hasta las series de televisión The West Wing y Nurse Jackie, recibirá la Medalla para la Lengua Hablada.

También el martes, la academia le otorgó el Premio al Servicio Distinguido a las Artes a Edwin Frank, de 61 años, poeta, ensayista y fundador de la editorial New York Review Books que publica de todo, desde literatura olvidada del pasado hasta libros contemporáneos traducidos. La artista visual Kara Walker, de 52 años, cuyas siluetas se han expuesto en todo el mundo, recibirá una Medalla de Oro en Artes Gráficas.