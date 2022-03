Familia de Fernández contra bioserie de TelevisaUnivision

La familia de Vicente Fernández está en contra de la bioserie de TelevisaUnivision sobre el astro la música regional mexicana que será estrenada el lunes.

En la cuenta de Instagram de Fernández, donde se dieron las últimas comunicaciones sobre su estado de salud, previo a su muerte en diciembre pasado, su familia publicó un comunicado del despacho Del Toro Carazo Abogados, de la ciudad occidental de Guadalajara, en el que señalaban que la serie El último rey no estaba autorizada de acuerdo con las normas del Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial y de autoridades judiciales.

Los familiares pidieron suspender la producción, promoción y transmisión de la serie, así como el uso de voz, imagen o marca de Vicente Fernández.

El domingo, la viuda de Fernández, María Refugio Cuquita Abarca, publicó un comunicado en la misma cuenta de Instagram en el que señaló: Debo honrar su memoria y defender sus derechos, eso es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos.

Ni yo ni mis hijos queremos un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen, señaló.

Abarca agregó una segunda publicación en video en la que también habló sobre el tema.

Estoy muy triste por todo lo que está pasando, dijo en el video. Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que pueden abusar de mí, no, tengo a mi familia, tengo a todo el público, que me apoya.

La familia de Fernández firmó un acuerdo con la televisora colombiana de Caracol Televisión para realizar la serie El ídolo del pueblo, protagonizada por Jaime Camil, que será estrenada en el servicio de streaming Netflix en una fecha por anunciar.

El último rey está basada en una biografía homónima no autorizada sobre Vicente Fernández escrita por la autora argentina Olga Wornat. Es protagonizada por Pablo Montero y Angélica Aragón. Hasta pocos días antes de que surgiera la controversia había anuncios espectaculares de la serie en avenidas de México y TelevisaUnivision la había promovido en su programación.

TelevisaUnivision dijo en un comunicado enviado el domingo que no había recibido una notificación judicial que prohibiera su estreno en el canal Las Estrellas de la televisión abierta de México el lunes a las 20:30 horas (0200 GMT).

Los quejosos pretenden censurarla de la televisión nacional, con la artimaña de que el nombre de una persona está ˜registrado™. Con ese argumento, cualquier figura pública podría crear un ˜registro™ y eso impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales hablar de ellos, señaló la televisora. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión.

Estaremos transmitiendo la serie ˜El último rey. El hijo del pueblo™ y nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en toda América Latina, agregaron.

The Associated Press envió mensajes a Del Toro Carazo Abogados y TelevisaUnivision para tener comentarios adicionales sin recibir respuesta de momento.