Rockers on Broadway lanza álbum benéfico en vivo

Un conjunto de presentaciones en vivo de artistas nominados a los premios Tony y Grammy, como Micky Dolenz, Paul Williams, Michael Cerveris y LaChanze, se han recopilado en un álbum a beneficio de la educación artística.

Rockers On Broadway: Live incluye a Alex Brightman y Cervaris cantando Under Pressure, Dolenz de The Monkees interpretando I™m a Believer, LaChanze Purple Rain, Alice Ripley Hallelujah, Constantine Maroulis "No Rain y Williams The Rainbow Connection.

Otras canciones en el álbum son What About Us, en la voz de Isabelle Gottfried; December 1963 (Oh What a Night), interpretada por Christian Hoff y Donnie Kehr; Dream a Little Dream, de Emma Hunton; The Show Must Go On de Morgan James, Space Captain de Michael Lanning, y Thugz Mansion/A Change Is Gonna Come de Donald Webber.

El álbum ofrece una selección de presentaciones en vivo de los conciertos Rockers On Broadway durante los últimos 28 años. Las ganancias apoyarán las iniciativas en curso de The PATH Fund, dedicadas a apoyar la educación artística con becas y financiación de programas.

Por precaución y para permitir que la comunidad de Broadway tenga el tiempo necesario para concentrarse en realizar sus espectáculos de manera segura, hemos pospuesto nuestro concierto anual en vivo, pero tengan la seguridad de que aún les traeremos el rock, dijeron el creador de Rockers, Donnie Kehr, y la productora ejecutiva Cori Gardner, en un comunicado.