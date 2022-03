LO ÚLTIMO: Zelenskyy: "Día negro" tras ataque ruso

Los últimos acontecimientos de la guerra entre Rusia y Ucrania:

___

LEí“POLIS, Ucrania - El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que fue un día negro después de que Rusia atacó una base militar en el oeste del país.

En su discurso nocturno del domingo, el mandatario señaló que Rusia disparó 30 cohetes contra la base militar Yavoriv. Aseguró que 35 personas murieron y otras 134 resultaron heridas.

La base se ubica a menos de 25 kilómetros (15 millas) de la frontera con Polonia. Zelenskyy añadió que le había dado a los gobiernos de Occidente una clara advertencia del peligro que corría la base. Pidió nuevamente a los miembros de la OTAN establecer una zona de restricción aérea sobre Ucrania. Alertó que es solo cuestión de tiempo para que los misiles rusos caigan en territorio de la alianza atlántica.

Analistas militares aseguran que es poco probable que Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados europeos impongan una zona de restricción aérea porque creen que ello podría agravar el conflicto en Ucrania hasta convertirse en una confrontación nuclear entre la OTAN y Rusia.

___

Ucrania dice que logró reparar un cable eléctrico roto en la planta nuclear de Chernóbil, donde ocurrió un desastre nuclear en 1986 y que actualmente está ocupada por tropas rusas.

El ministro de energía ucraniano Herman Halushchenko expresó que héroes del sistema eléctrico nacional lograron restablecer la conexión. La electricidad se usa para alimentar los sistemas de bombeo que enfrían el combustible nuclear y evita que se filtre.

Ucrania informó el miércoles que el cable se rompió y que el sistema podría seguir funcionando con generadores, pero que para ello había solo 48 horas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica restó importancia al hecho, afirmando que veía escasa probabilidad de que el sistema se recaliente aun sin electricidad.

Bielorrusia anunció el jueves que estableció una conexión de emergencia con Chernóbil desde su frontera con Ucrania.

___

GINEBRA ” La oficina de derechos humanos de la ONU dice que 596 civiles han muerto y por lo menos 1.067 han sido heridos en la invasión rusa de Ucrania.

La Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU indicó el domingo que 43 de los fallecidos y 57 de los heridos eran menores de edad.

El organismo con sede en Ginebra había registrado el día anterior 579 civiles muertos y 1.002 heridos.

Explicó que los decesos se debieron al uso de armas explosivos en un área amplia como misiles y artillería.

Funcionarios del organismo mundial estiman que la cifra verdadera de víctimas es mucho más alta, debido a que muchos reportes se demoran o están sin confirmar.

___

LEí“POLIS, Ucrania - La policía de la región de Kiev dice que un periodista estadounidense murió y un colega más resultó herido al ser baleados por fuerzas rusas en Ucrania.

La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil del videoperiodista periodista Brent Renaud en Irpin, cerca de la capital. El periodista herido fue trasladado a un hospital en Kiev.

Un portavoz del diario The New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un cineasta talentoso" que colaboró con el Times durante años. Dijo que no estaba trabajando para con ellos al momento de su muerte.

Por su parte, el periodista herido relató que fueron atacados en un puesto de control después de que se les ordenó detenerse en Irpin.

Juan Arredondo, quien recibió un disparo en la espalda baja, le dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli en una entrevista desde el hospital que Renaud recibió un disparo en el cuello.

Arredondo indicó que estaban filmando a los refugiados que huían del área cuando les dispararon mientras estaban en un automóvil que se acercaba a un puesto de control.

___

WASHINGTON ” Estados Unidos advirtió el domingo que responderá si los ataques de Rusia van más allá de Ucrania y alcanzan a algún miembro de la alianza

El presidente Joe Biden ha sido claro reiteradamente en que Estados Unidos trabajará con nuestros aliados para defender cada pulgada de territorio de la OTAN, y eso quiere decir cada pulgada, declaró el domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan al programa Face the Nation de CBS News.

Los comentarios surgen poco después de que misiles rusos alcanzaron una base de entrenamiento militar cerca de la frontera de Ucrania y Polonia, que es miembro de la OTAN. Se informó que 35 personas murieron en ese ataque.

Sullivan advirtió que cualquier ataque contra territorio de la OTAN provocará la activación del Artículo 5 de la alianza, según un ataque contra uno es considerado un ataque contra todos.

En ese caso nuestra respuesta contendrá la fuerza total de la alianza.

Sullivan señaló que la OTAN responderá incluso si un ataque ruso contra territorio de la alianza es accidental.

___

LEí“POLIS, Ucrania - El presidente de Ucrania informó que casi 125.000 civiles han sido evacuados por corredores humanitarios hasta la fecha, y que un convoy con ayuda humanitaria se dirige a la sitiada ciudad de Mariúpol.

Ya hemos evacuado a casi 125.000 personas a territorio seguro mediante corredores humanitarios, declaró Volodymyr Zelenskyy el domingo en un discurso transmitido por video.

La prioridad de hoy es Mariúpol. Nuestro convoy con ayuda humanitaria está a dos horas de Mariúpol. Faltan solo 80 kilómetros, añadió.

Estamos haciendo todo lo posible para impedir a los ocupantes que están incluso bloqueándole el paso a curas ortodoxos que acompañan a esta asistencia, alimentos, agua y medicinas. Hay 100 toneladas de los artículos más necesarios que Ucrania está enviando a sus ciudadanos, declaró Zelenskyy.

____

CIUDAD DEL VATICANO - El papa Francisco condenó el domingo la barbarie del asesinato de niños y otros civiles indefensos en Ucrania y pidió que se detuvieran los ataques antes de que se reduzcan las ciudades a cementerios.

En una de las condenas más duras hasta ahora contra la guerra en Ucrania, y en aparente alusión a Rusia, que invadió Ucrania el 24 de febrero, el pontífice dijo que no hay motivos estratégicos que sustenten" una agresión armada de ese calibre.

Francisco se dirigió a unas 25.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro para su habitual comparecencia a mediodía del domingo y les dijo que Mariúpol, la ciudad sureña ucraniana que lleva el nombre de la Virgen María, se ha convertido en una ciudad martirizada por la desgarradora guerra que devasta Ucrania.

En el nombre de Dios, pido: Detengan esta masacre, dijo Francisco, ante aplauso de los peregrinos, turistas y romanos en la plaza, algunos de los cuales ondeaban banderas ucranianas.

Francisco rezó para pedir el final de los bombardeos y otros ataques y para garantizar que los corredores humanitarios están seguros y a salvo.

___

LEí“POLIS, Ucrania - Al menos 35 personas murieron y 134 resultaron heridas en el ataque ruso contra un campo de entrenamiento militar en el oeste de Ucrania, según indicaron el domingo las autoridades regionales.

Más de 30 misiles de crucero ruso se lanzaron contra el amplio recinto, situado menos de 25 kilómetros (15 millas) del punto más cercano de la frontera con Polonia, según el gobernador de la región occidental ucraniana de Leópolis. Polonia es un paso clave para el envío de ayuda militar occidental a Ucrania.

La mayoría de los misiles fueron derribados porque el sistema de defensa antiaérea funcionó, indicó el gobernador de Leópolis, Maksym Kozytskyi.

____

LEí“POLIS, Ucrania - Un total de 85 niños han muerto desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, según la fiscalía general del país.

Más de 100 han resultado heridos, añadió la fiscalía. Además, los bombardeos y la artillería han dañado 369 instalaciones educativas en el país, de las que 57 han quedado destruidas.

___

LEí“POLIS, Ucrania - Al menos nueve personas murieron y 57 resultaron heridas en un ataque aéreo ruso contra una base de instrucción militar en el oeste de Ucrania, según un funcionario local. El ataque llevó la ofensiva más cerca de la frontera con Polonia después de que un diplomático ruso de alto rano advirtiera que Moscú consideraba los envíos extranjeros de equipamiento militar a Ucrania como objetivos legítimos.

Las fuerzas rusas lanzaron más de 30 misiles de crucero contra el recinto militar de Yavoriv, situado 30 kilómetros (19 millas) al noroeste de la ciudad de Leópolis y a 35 kilómetros (22 millas) de la frontera ucraniana con Polonia.

Estados Unidos y la OTAN han enviado de forma regular instructores al campo de entrenamiento, también conocido como Centro Internacional de Seguridad y Fuerzas de Paz, para entrenar a personal militar ucraniano.

Combatientes rusos también dispararon en el aeropuerto de Ivano-Frankivsk, una ciudad en el oeste de Ucrania situada a 250 kilómetros (155,34 millas) de la frontera ucraniana con Eslovaquia y Hungría. El objetivo era sembrar el pánico y el miedo, dijo el alcalde, Ruslan Martsinkiv.

___

ROMA - Una persona murió y varias sufrieron heridas leves en el norte de Italia al volcar un autobús que llevaba a unos 50 refugiados ucranianos, según la radio estatal italiana.

Una mujer murió y el resto de los pasajeros fueron evacuados con seguridad tras el accidente del domingo por la mañana cerca de la localidad de Forli, según RAI. En un primer momento no estaba claro a dónde se dirigía el autobús.

Unos 35.000 refugiados ucranianos huidos de la guerra han entrado en Italia, la mayoría a través de su frontera nordeste con Eslovenia. Forli se encuentra en la región de Emilia-Romaña, en la costa del Mar Adriático y que por el momento ha recibido unos 7.000 refugiados.

El accidente está bajo investigación.

___

LEí“POLIS, Ucrania - Fuerzas rusas realizaron un ataque aéreo contra una posición militar cerca de Leópolis, en el oeste de Ucrania, lo que expandía su ofensiva hacia la frontera con Polonia.

El Ejército ruso lanzó ocho cohetes el domingo por la mañana hacia el campo de entrenamiento militar de Yavoriv, 30 kilómetros al noroeste de Leópolis, según el gobierno regional, que no dio detalles sobre posibles bajas.

La posición de Yavoriv, también conocida como Centro Internacional de Seguridad y Fuerzas de Paz de Yavoriv, se encuentra a 35 kilómetros de la frontera ucraniana con Polonia.

Desde 2015, Estados Unidos envía instructores con regularidad a esas instalaciones militares para entrenar a fuerzas ucranianas. En el lugar se han celebrado maniobras internacionales de la OTAN.

Las fuerzas rusas atacaron el viernes dos aeródromos en las localidades de Lutsk e Ivano-Frankivsk con más de 10 misiles de crucero desde bombarderos estratégicos Tu-95MS, según el Estado Mayor de Ucrania.

___

LEí“POLIS, Ucrania - Rusia intenta crear nuevas pseudorrepúblicas en Ucrania para fragmentar el país, según dijo el sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su mensaje de cada noche a la nación.

Zelenskyy pidió a las regiones de Ucrania como Jersón, que fue tomada por fuerzas rusas, que no repitan la experiencia de Donetsk y Luhansk. Separatistas prorrusos combaten con las fuerzas ucranianas en esas regiones orientales desde 2014.

Los ocupantes del territorio en la región de Jersón intentan repetir la triste experiencia de la formación de pseudorrepúblicas, dijo Zelenskyy. Están chantajeando a los líderes locales, presionando a los diputados, buscando a alguien a quien sobornar".

Varios concejales en Jersón, una ciudad sureña de 290.000 habitantes, rechazaron el sábado los planes de crear una nueva república, según Zelenskyy.

Rusia reconoció en febrero la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk antes de invadir Ucrania. Moscú dijo que debía proteger a las regiones rebeldes y exige que Ucrania reconozca su independencia.

Ucrania resistirá esta prueba. Necesitamos tiempo y fuerza para romper la máquina de guerra que ha llegado a nuestra tierra, dijo Zelenskyy.

___ NOTA DEL EDITOR: Se ha corregido el nombre de la base de entrenamiento militar de Yavoriv, antes Yaroviv.