EEUU mantiene protección a Pompeo por amenazas de Irán

El Departamento de Estado estadounidense reveló que gasta más de dos millones de dólares al mes para brindar seguridad de 24 horas al exsecretario de Estado Mike Pompeo y a un excolaborador debido a las amenazas graves y creíbles de Irán.

El Departamento de Estado indicó al Congreso en un informe que el costo de proteger a Pompeo y al ex enviado a Irán Brian Hook entre agosto de 2021 y y febrero de 2022, ascendió a 13,1 millones de dólares. El informe, con fecha del 14 de febrero y marcado como delicado pero no clasificado fue obtenido el sábado por The Associated Press.

Pompeo y Hook encabezaron la campaña de máxima presión del gobierno de Donald Trump contra Irán y según el informe, la inteligencia estadounidense evalúa que las amenazas a ambos han sido constantes desde que dejaron sus cargos y podrían intensificarse. Las amenazas han persistido no obstante las negociaciones indirectas que el gobierno del presidente Joe Biden ha sostenido con Irán para el regreso de Estados Unidos al histórico acuerdo nuclear de 2015.

En su calidad de exsecretario de Estado, Pompeo recibió una protección automática de 180 días de la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado tras dejar el cargo. Sin embargo, esa protección ha sido ampliada repetidamente cada 60 días por el secretario de Estado, Antony Blinken, debido a una amenaza grave y creíble proveniente de una potencia extranjera o de un agente de una potencia extranjera debido a las responsabilidades desempeñadas por el exsecretario Pompeo cuando trabajó para el departamento, según el informe.

Blinken concedió la protección a Hook, que junto con Pompeo fueron a menudo el rostro público del gobierno de Trump en la imposición de las fuertes sanciones contra Irán, después que dejara su servicio en el gobierno. También se le ha estado renovando cada 60 días.

Las extensiones más recientes de 60 días expirarán en los próximos días y el Departamento de Estado, junto con el Director de Inteligencia Nacional, debe determinar el 16 de marzo si la protección debe ser ampliada nuevamente, según el informe.

Funcionarios estadounidenses afirman que las amenazas fueron discutidas en las conversaciones nucleares en Viena, donde Irán ha exigido la eliminación de todas las sanciones en su contra de la era de Trump.