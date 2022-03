EEUU: Rusia mintió en la ONU sobre armas biológicas

pero son operados por Ucrania son parte de una iniciativa llamada Programa de Reducción de la Amenaza Biológica, que busca reducir la probabilidad de brotes fatales, naturales o artificiales.

Los esfuerzos estadounidenses datan de trabajos en la década de 1990 para desmantelar el programa de la Unión Soviética de armas de destrucción masiva.

Los laboratorios no son secretos, dijo Filippa Lentzos, académica de ciencia y seguridad internacional en el King™s College London, en un correo electrónico a la Associated Press. No son utilizados en relación con armas biológicas. Todo eso es desinformación.

La embajadora británica en la ONU Barbara Woodard dijo que las acusaciones son absolutamente ridículas y agregó que Rusia se ha rebajado a nuevos niveles hoy, pero el consejo no debe dejarse arrastrar.

La jefa de desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, dijo en el consejo que estaba al tanto de los reportes de prensa sobre las acusaciones y señaló: La ONU no conoce de ningún programa de armas biológicas.