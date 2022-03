Luis Fonsi colorea lienzo pop en "Ley de gravedad"

pero mucho más allá de sobreanalizar esa letra, es el ˜feeling™ que te da la canción, que te pone de buen rollo, te dan ganas de celebrar, de bailar, de sonreír, y eso es lo que quiero hacer, explicó. Aunque el mundo está atravesando mil locuras a la vez, emocionalmente, personalmente, yo estoy atravesando un momento muy bonito, muy estable, muy tranquilo. Y yo creo que ˜Dolce™ es el mejor ejemplo de eso.

El disco conllevó más de dos años de trabajo en medio de los altibajos de la pandemia, por lo que Fonsi y su equipo atravesaron momentos emocionales muy diferentes y todo eso está plasmado en cada canción.

Por ejemplo, Girasoles, lanzada en abril de 2020 y la primera que presentó del disco, debió producirse a distancia en el mes más obscuro, más denso, cuando todo ... se cerró.

En su video musical, que sumó casi 2 millones de vistas en YouTube a pocos días de su estreno y hoy acumula más de 15 millones, incluyó imágenes en blanco y negro de gente triste por el aislamiento a las que seguían escenas a color de reencuentros alegres.

Ese tema sí fue un desahogo de amor, dijo Fonsi. Un tema positivo, pero que toca esa fibra de la locura que estábamos viviendo.

Entre las nuevas canciones están Luna, un tema mid-tempo en el que el cantante le pide a la luna ayuda para no perder a su amada, e Iglí¼, una conmovedora balada sobre la muerte. Por temas como estos ha desistido seguir la tendencia actual de lanzar sencillos únicamente.

A mí como cantautor me gusta lanzar un disco porque me da espacio para hacer canciones como ˜Iglí¼™, que no necesariamente es el tema más comercial disco, pero es un tema que para mí tiene mucha fuerza de composición, de interpretación, que tiene una historia muy potente y ese lado mío nunca lo quiero abandonar.

Fin de semana, Equivocada, Guapa, Culpable y un remix de Perfecta" con Farruko, Dalex y Juanka completan Ley de gravedad.

Aunque es variado en sus ritmos, letras y colaboraciones, Fonsi dijo que hay una columna vertebral que es el romance, que es la interpretación, que es el amor, pero no hay un estilo. Es pop, y el pop absorbe de todo, absorbe la parte romántica y la parte rítmica".

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.