Claudia Piñeiro compite por el Booker con Nobel polaca

La escritora argentina Claudia Piñeiro compite por el Premio Booker Internacional para una obra de ficción traducida al inglés por Elena Knows, la versión inglesa de la novela negra Elena sabe originalmente publicada en 2006.

Piñeiro se mide por el galardón con la Nobel de literatura polaca Olga Tokarczuk y el novelista israelí David Grossman, ambos en la contienda por segunda vez, por The Books of Jacob y More Than I Love My Life, respectivamente.

En total, 13 libros fueron nominados al Booker, cuyo premio de 50.000 libras esterlinas (66.000 dólares) se divide entre el autor del libro y su traductor.

Tokarczuk y Grossman ya habían ganado antes; ella por Flights en 2018, el mismo año que obtuvo el Nobel, y él en 2017 por A Horse Walks into a Bar.

La lista anunciada el jueves incluye autores de 12 países de cuatro continentes, como Tomb of Sand del indio Geetanjali Shree, Heaven de la japonesa Mieko Kawakami, y After the Sun del danés Jonas Eika.

El traductor Frank Wynne, quien preside el jurado, dijo que los libros dieron la vuelta al mundo y van desde lo íntimo a lo épico, lo numinoso a lo profano.

Seis finalistas se revelarán el 7 de abril y el ganador se anunciará el 26 de mayo.

El Premio Booker Internacional se otorga cada año a un libro de ficción en cualquier idioma que se haya traducido al inglés y se haya publicado en el Reino Unido o Irlanda. Se entrega junto con el Premio Booker de ficción en inglés.

El ganador del año pasado fue At Night All Blood is Black del francés David Diop, sobre un soldado senegalés en la Primera Guerra Mundial.