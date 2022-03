Rebel Wilson se prepara para conducir los premios BAFTA

En 2020, Rebel Wilson viajó desde su natal Australia para presentar el premio al mejor director en los BAFTA del cine británico.

Su discurso humorístico, en el que hizo referencia a la falta de mujeres nominadas en la categoría y lamentó que la adaptación cinematográfica de Cats, un fracaso de taquilla en el que actuó, fuera completamente pasado por alto, fue uno de los momentos más divertidos de la noche.

Ahora Wilson regresará a los BAFTA, esta vez como conductora de la ceremonia del domingo en el Royal Albert Hall de Londres.

Estoy muy emocionada... pero definitivamente estoy bastante nerviosa porque es un evento en vivo y es como una situación única, dijo la actriz.

Aunque he estado pensando en chistes y esas cosas, nunca los he dicho en voz alta ante nadie... así que crucemos los dedos, agregó.

Estos chistes definitivamente serán a expensas del público, que estará repleto de estrellas, aunque de una manera amorosa.

Es tradición hacer algunas bromas sobre la gente. Y son personas bastante exitosas, por eso están allí y han sido invitadas a los BAFTA, explicó Wilson.

Al final del día, los amo y me encantan las películas que han hecho, señaló. Pero sí, como anfitriona, también tienes que hacer un par de bromas.

Wilson está evitando la práctica popular de tener múltiples cambios de vestuario porque quiere concentrarse en lo que sucede durante la ceremonia. Lucirá un atuendo especial en la alfombra roja antes de cambiarse a un vestido de Miu Miu para sus apariciones en el escenario.

Este año Dune ("Duna") lidera la lista de nominados con 11 menciones, seguida por The Power of the Dog ("El poder del perro"), que cuenta con ocho, y Belfast, que tiene seis.

La cantante Shirley Bassey inaugurará el espectáculo con un tema de James Bond como parte de las celebraciones por el 60 aniversario del agente 007.

Emilia Jones cantará una versión de Both Sides Now de Joni Mitchell junto con intérpretes de señas, un guiño a la película nominada CODA, que protagoniza y que Wilson calificó como una de sus predilectas de la temporada.

En cuanto a si volverá a hacer referencia a su trabajo en Cats, la anfitriona dijo en broma que tiene esperanzas de que haya una segunda parte.

"Todos querrán estar en la secuela de ˜Cats™, esa es la cuestión. Quizás debería usar los BAFTA como una convocatoria de casting para ˜Cats 2™".