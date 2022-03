Penélope Cruz: Pasé como 2 horas llorando y riendo a la vez

Penélope Cruz recuerda la emoción que sintió al enterarse de que tanto ella como su esposo, Javier Bardem, estaban nominados por cuarta vez al Oscar.

Pues ese día es que yo me pasé como dos horas llorando y riendo a la vez. Y luego ya tuvimos que ir ... a hacer un montón de entrevistas con la prensa española, porque se alegraban mucho y también son muchas caras conocidas. Llevábamos trabajando con ellos casi desde que éramos niños", dijo la estrella española después del tradicional almuerzo para los nominados el lunes por la tarde en Los íngeles.

Cruz compite por el premio a la mejor actriz por su trabajo en Madres paralelas de Pedro Almodóvar. Es su séptima película con el director manchego después de títulos que incluyen Los abrazos rotos (2009) y Volver (2006). Ya ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2009 por Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.

Bardem, en tanto, está nominado a mejor actor por su interpretación de Desi Arnaz en Being the Ricardos ("Ser los Ricardo"). El astro español ganó el Premio de la Academia al mejor actor de reparto en 2008 por la película de los hermanos Coen No Country For Old Men ("Sin lugar para los débiles").

El hecho de estar nominada el mismo año que mi pareja está siendo algo muy, muy bonito y es especial y ha sido una sorpresa muy grande para nosotros, dijo Cruz.

Esta es la segunda vez que compite por una película hablada en español (la primera fue en 2007 por Volver), un honor muy grande que lo hace aún más emotivo, expresó, destacando cuánto más abierta está la Academia a las películas internacionales.

El hecho de que sea una película además con Pedro, alguien que es tan especial en mi vida, una película en español y que la Academia cada vez esté más abierta a considerar para cualquier categoría una película en un idioma que no sea en inglés, creo que eso está cambiando en los últimos años y poder ser parte de eso, es muy emocionante para mí", dijo Cruz.

También contó que aún tiene una celebración pendiente con Almodóvar por las nominaciones para Madres paralelas, que también incluyen mejor música original, de Alberto Iglesias.

A mí me hubiera encantado verle a él en otras categorías también, pero la verdad es que él está muy contento por Alberto y por mí y nos lo demuestra cada día, dijo la actriz sobre el director.

Cruz y Bardem tiene una hija de ocho años, Luna, y un hijo de 11, Leo. Cruz admite que no está tan interesada o preocupada de si sus hijos entienden el significado de ser nominados a un Premio de la Academia de Hollywood. Si les llegaran a preguntar, dijo que algún día les mostrarán un video de sus victorias en los Oscar. Por ahora, está más interesada en que sus hijos aprendan sobre la experiencia colaborativa de hacer películas.

Lo más importante para mí es que a veces pueden venir al set para ver cómo se hace este trabajo en equipo, cómo todos nos necesitamos unos a otros", dijo Cruz. "La máquina no funciona si no estamos el uno para el otro y eso es algo que me encanta del cine, de hacer películas, lo colaborativo que es el proceso. Así que para mí es mucho más importante que vean eso que simplemente ir a una alfombra roja o algo así.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 94a edición, se transmitirá en vivo por la cadena ABC el domingo 27 de marzo desde el Teatro Dolby en Los íngeles.

