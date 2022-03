LO ÚLTIMO: Zelenskyy: evacuan a miles de civiles desde Kiev

Los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania:

___

KIE, Ucrania ” El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que se trabaja para evacuar a alrededor de 18.000 personas de la capital, Kiev, y de las ciudades próximas asediadas.

Estos esfuerzos forman parte de una operación de evacuación más amplia que cuenta con varios corredores humanitarios en todo el país, apuntó el mandatario, que advirtió a las fuerzas rusas que no incumplan las promesas de alto el fuego.

Volvió a pedir apoyo aéreo internacional, diciendo envíennos aviones. Las potencias occidentales han mandado equipos militares y reforzaron las fuerzas en el flanco oriental del país, pero han sido cautas a la hora de proporcionar respaldo aéreo por la posibilidad de entrar en una guerra directa con Moscú.

En un inusual llamado en ruso, Zelenskyy pidió a los soldados rusos que se vayan del país.

Nuestra resistencia durante casi dos semanas les ha demostrado que no nos rendiremos, porque este es nuestro hogar. Son nuestras familias e hijos. Lucharemos hasta que podamos recuperar nuestra tierra", señaló. Todavía pueden salvarse marchándose a casa".

___

LONDRES ” Gran Bretaña incauta un avión privado que sospecha que estaría ligado a un oligarca ruso, y endurece las sanciones de aviación contra Rusia en respuesta por la invasión de Ucrania.

El secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo el miércoles que el avión, registrado en Luxemburgo, fue incautado en el aeropuerto de Farnborough, en el sur de Inglaterra, mientras las autoridades trataban de determinar quién es su propietario.

Los funcionarios británicos creen que el Bombardier Global 6500 está vinculado al multimillonario magnate petrolero Eugene Shvidler. Aterrizó en el país procedente de Nueva Jersey, Estados Unidos, la semana pasada y debía haber partido hacia Dubái el martes.

Gran Bretaña ha prohibido el acceso de aviones de propiedad rusa u operados por el país a su espacio aéreo, pero Shapps reconoció que el gobierno sigue trabajando para cerrar algunos vacíos legales.

___

MARIUPOL, Ucrania ” Mariúpol, una asediada ciudad portuaria en el Mar de Azov, ha sido testigo de alguna de las escenas más desesperantes de la guerra, mientras los civiles pasan días sin agua, calefacción, saneamiento básico o teléfono.

Con el suministro de agua cortado, los residentes han estado recogiendo agua de arroyos o de la nieve derretida.

Los representantes de la Cruz Roja en el país tratan de dar ayudar a quienes mas lo necesitan, pero los recursos son escasos.

No hay calefacción, electricidad, agua, gas natural (...) en otras palabras, no hay nada. No hay artículos domésticos. El agua se recolecta de los tejados después de la lluvia", afirmó Aleksey Berntsev, director de la Cruz Roja en Mariúpol.

La gente se refugia en sótanos subterráneos mientras espera ansiosa las noticias sobre los esfuerzos de evacuación, tratando de sobrevivir en una ciudad donde los cadáveres siguen tendidos en las calles.

Según Berentsev, además del reparto de ayuda, dar información a los residentes es una de las tareas más importantes que llevan a cabo.

As veces, la información es más importante para la gente que la comida", afirmó.

Los cortes de electricidad suponen que muchos residentes han perdido el acceso a internet y ahora dependen de las radios de los autos para recibir una información que procede de las zonas controladas por las fuerzas rusas o por los separatistas respaldados por Moscú.

___

LONDRES ” El asalto ruso a Kiev no logra avanzar, aunque varias ciudades ucranianas siguen bajo intensos bombardeos, según funcionarios de defensa británicos.

El Ministerio de Defensa dijo en una actualización publicada en redes sociales el miércoles que los combates en el norte y oeste de Kiev siguen activos y las fuerzas rusas no logran ningún avance significativo.

Las ciudades de Járkiv, Chernígov, Sumy y Mariúpol siguen rodeadas por las fuerzas rusas y están siendo objeto de intensos bombardeos, agregó.

Las defensas aéreas ucranianas estaban aguantando frente a la aviación rusa evitando probablemente que consigan algún tipo de control del aire, apuntó el ministerio.

___

BEIJING ” China envía ayuda humanitaria, incluyendo comida y productos de primera necesidad valorados en 5 millones yuanes (791.000 dólares), a Ucrania mientras continúa oponiéndose a las sanciones contra Rusia por la invasión del país vecino.

El vocero del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, dijo a reporteros que el primer cargamento se envió a la Cruz Roja ucraniana el miércoles, y habrá más tan pronto como sea posible.

China ha respaldado en gran medida a Rusia en el conflicto y Zhao reiteró la oposición de Beijing a las sanciones económicas contra Moscú.

En su conferencia de prensa diaria, Zhao dijo que emplear sanciones a cada paso nunca traerá la paz y la seguridad, sino que causará graves dificultades a las economías y medios de vida de las naciones afectadas".

___

LEí“POLIS, Ucrania ” Las autoridades ucranianas anuncian un alto el fuego entre las 09:00 y las 21:00 horas a lo largo de varias rutas de evacuación de civiles en ciudades situadas u ocupadas, aunque no está claro si las fuerzas rusas lo respetarán.

La viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk, dijo que las autoridades rusas confirmaron el miércoles la tregua a lo largo de los corredores humanitarios tanto a sus homólogos ucranianos como a la Cruz Roja.

Las rutas facilitan la salida de Sumi, en el norteste; Mariúpol, en la costa del Mar de Azov; Enerhodar, en el sur; Volnovakha, en el sureste; Izyum, en el este, además de varias localidades de la región de Kiev.

Todos los corredores llevan a otros puntos de Ucrania controlados por el gobierno del país.

La ruta de evacuación de Sumy, en la frontera rusa, es la única que se ha tenido éxito hasta ahora. En la víspera, 5.000 personas abandonaron la ciudad hacia el suroeste, a la ciudad de Poltava.

Las autoridades ucranianas publicaron el miércoles videos que mostraban a camiones y autobuses con el símbolo de la Cruz Roja dirigiéndose a las ciudades asediadas.

___

BERLíN ” El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja espera que los corredores para evacuar a los civiles de las ciudades ucranianas atacadas comiencen a funcionar mejor luego de un inicio vacilante.

Peter Maurer dijo en declaraciones a la emisora de radio alemana Deutschlandfunk el miércoles que su organización ha estado trabajando durante días para reunir a los bandos enfrentados y animarlos a mantener conversaciones militares detalladas para permitir la huida de civiles.

Según Maurer, es importante que los acuerdos tengan éxito porque las unidades militares están muy cerca unas de otras, y la menor incertidumbre, como hemos visto en los últimos días, lleva a intercambios instantáneos de fuego, y eso hace que las rutas de escape sean imposibles".

Esperamos que hoy funcione mejor. En cualquier caso, estamos hablando con las partes y, sobre todo, las partes están hablando entre ellas, que es lo más importante en este momento", agregó.

Pero presionado acerca de su nivel de confianza, respondió: Realmente, no puedo especular. Pero esperamos que un gran número pueda al menos poderse a salvo hoy en al menos algunas ciudades. No me atrevería a especular cómo se desarrollará el día, especialmente en el este de Ucrania".

___

El Ministerio de Defensa de Rusia dice que ha frustrado un complot a gran escala para atacar las regiones controladas por separatistas en el este de Ucrania.

El vocero del ministerio, el general de división Igor Konashenkov, citó el miércoles lo que dijo que era un documento interceptado de la Guardia Nacional de Ucrania que detallaba los planes para una operación de varias semanas contra la región de Donbás.

La operación militar especial de las fuerzas armadas rusas, llevada a cabo desde el 24 de febrero, se adelantó y frustró una ofensiva a gran escala de grupos de ataques de las tropas ucranianas sobre las repúblicas populares de Luhansk y Donetsk, que no están controladas por Kiev, en marzo de este año", señaló Konashenkov en una declaración televisada.

No hizo mención a los bombardeos, ataques aéreos o ataques contra la población civil o las ciudades ucranianas, ni habló de las bajas del ejército de Moscú ni de ningún otro aspecto de la estancada campaña.

Rusia califica su invasión de Ucrania de operación militar especial y las declaraciones oficiales sobre la guerra se han centrado casi exclusivamente en los combates y en las evacuaciones en las regiones controladas por los separatistas, donde las fuerzas respaldadas por Moscú luchan contra el ejército ucraniano desde 2014.

___

LEí“POLIS, Ucrania ” El Estado Mayor del Ejército de Ucrania dice que se están reforzando la defensa de ciudades claves del norte, el sur y el este ante el estancamiento del avance ruso.

En un comunicado a primera hora del miércoles, explicó que las fuerzas en torno a la capital, Kiev, están resistiendo la ofensiva rusa con ataques no especificados y manteniendo la línea.

En la ciudad de Cherníghov, en el norte, las fuerzas rusas están instalando equipos militares entre los edificios residenciales y en granjas, agregó. Y en el sur, apuntó que rusos vestidos de civil están avanzando sobre la ciudad de Mykolaiv.

Por otra parte, el gobierno de la ciudad fronteriza nororiental de Sumy dijo que había más evacuaciones de civiles previstas para el miércoles.

En una publicación en Telegram, el jefe del gobierno regional, Dmytro Zhyvytskyy, explicó que el corredor humanitario estará abierto entre las 09:00 y las 21:00 horas y que los 22 buses que viajaron en la víspera desde la ciudad a Poltava, en el suroeste, regresarán por la tarde para recoger a más gente que quiera huir. Tendrán prioridad las mujeres embarazadas, las madres con hijos, los ancianos y los discapacitados.

Sumy está en la frontera con Rusia y ha sufrido bombardeos letales en los últimos días. La ruta entre Sumy y Poltava es la única que ha tenido éxito hasta ahora para las evacuaciones humanitarias, y alrededor de 5.000 personas, incluyendo 1.700 estudiantes extranjeros, salieron de allí el martes. Otras operaciones de extracción fracasaron o se vieron frustradas por los bombardeos rusos.

___

LEí“POLIS, Ucrania ” El ministro de Energía de Ucrania dice que las fuerzas que controlan una central nuclear ucraniana están obligando al exhausto personal a registrar la dirección que tienen previsto utilizar con fines propagandísticos.

Los soldados rusos controlan la central de Zaporizhzhia, la más grande de Europa, desde su incautación tras un ataque el viernes, que provocó un incendio y avivó el temor a un desastre nuclear. Más tarde se determinó que no se había liberado radiación.

El ministro ucraniano, Herman Halushchenko, dijo en Facebook que dentro del complejo hay alrededor de 500 soldados rusos y 50 piezas de maquinaria pesada, y que el personal local está física y emocionalmente agotado.

Rusia describe la guerra como una operación militar especial" y dice que está realizando ataques selectivos. La referencia de Halushchenko a la propaganda parecía referirse a los esfuerzos rusos por mostrar que no está perjudicando a los civiles ni dañando infraestructuras.