Morgan Wallen gana un ACM, Lambert es la artista del año

Morgan Wallen ganó el Premio de la Academia de la Música Country (ACM por sus siglas en inglés) por Dangerous: The Double Album al álbum del año, un año después de que lo sacaran de la boleta luego que fue capturado en cámara usando un insulto racial.

Wallen no hizo ninguna referencia directa al incidente o su ausencia en las recientes entregas de premios al recibir su trofeo el lunes por la noche en el Allegiant Stadium en Las Vegas, pero pudo haber lanzado una indirecta.

Para mi hijo, este premio significará que su papá fue un luchador, dijo Wallen, y finalizó su discurso agradeciendo con entusiasmo a sus admiradores.

Miranda Lambert se llevó el máximo honor de la noche, a artista del año. Era la primera vez que lo ganaba luego de perder en cinco años anteriores, pero no estuvo en Las Vegas para recibirlo.

No puedo creer que no estoy ahí para celebrar, dijo Lambert en un mensaje de video desde Londres. Es la primera vez que falto a los ACM en 17 años. He esperado esto mucho tiempo.

Carly Pearce ganó como mejor artista femenina y Chris Stapleton como mejor artista masculino sobre Wallen, quien no recibió ningún otro premio (estaba nominado a tres) y estuvo entre los pocos ganadores que no actuaron en la ceremonia.

Jason Aldean y Carrie Underwood ganaron sencillo del año por su dueto If I Didn™t Love You, mientras que Lainey Wilson ganó canción del año por Things a Man Oughta Know. Posteriormente, interpretaron las canciones en vivo en un espectáculo cargado de números musicales.

El programa, transmitido en vivo por Amazon Prime Video, trató de evocar un ambiente de fiesta mientras reconocía tanto tragedias globales como locales.

Cuando Old Dominion subió al escenario para recibir su quinto ACM consecutivo al mejor grupo, el cantante principal, Matthew Ramsey, dijo que estaba contento de que la conductora Dolly Parton abriera el espectáculo dedicando la noche a Ucrania en medio de la invasión rusa.

Me sentía un poco extraño porque estamos en esta hermosa burbuja, dijo Ramsey. Todas las personas aquí han luchado por sus sueños, pero hay gente que lucha por sus vidas.

Aldean, que se presentaba en un festival de música cercano en Las Vegas Strip en 2017 cuando un hombre de 64 años abrió fuego y mató a 60 personas, dijo que aún no podía creer lo sucedido mientras presentaba a Stapleton.

Stapleton interpretó su iracunda canción sobre el tiroteo Watch You Burn.

Solo un cobarde tomaría un arma y dispararía a una multitud que intenta divertirse, cantó.

Por lo demás, el espectáculo se mantuvo divertido y alegre.

Parton lo inauguró subiendo al escenario en un mono que parecía estar cubierto de fragmentos de espejos.

Me cayó encima una bola de discoteca, dijo Parton. Sólo espero que nada me pinche.

Los coanfitriones Jimmie Allen y Gabby Barrett celebraron el regreso de la gala a su ciudad habitual después de dos años en Nashville. Cantaron el clásico Viva Las Vegas de Elvis Presley y Let™s Go to Vegas de Faith Hill.

Fueron seguidos por popurrís de Eric Church y Walker Hayes, quienes comenzó su actuación en lo profundo de las gradas del estadio, vestido tan casualmente como la gente en los asientos baratos mientras cantaba su éxito viral sobre una cita en Applebee™s, Fancy Like.

Brothers Osborne rompieron la racha ganadora de tres años de Dan + Shay y se alzaron con el premio al mejor dúo, el primer trofeo entregado durante el espectáculo.

Luke Bryan cantó su balada Up y luego interpretó su exitoso dueto Buy Dirt con Jordan Davis. También actuaron Kane Brown, Maren Morris, Thomas Rhett, Blanco Brown, Brooke Eden, Ashley McBryde y BRELAND, entre otros.

Cuando el show llegaba a su fin, Kelly Clarkson interpretó I Will Always Love You, escrita y grabada por primera vez por Parton, en homenaje a la superestrella.

"¡Te amo Dolly Parton!, gritó Clarkson cuando la conductora salió a presentar el premio al artista del año.

Después de leer el nombre de Lambert, Parton, haciendo otra alusión a la canción, dijo: Siempre la he amado. También expresó que pensaba que la difunta Whitney Houston, quien trajo de vuelta a la fama de la canción en la década de 1990, aprobaría la vertiginosa interpretación de Clarkson.

Brothers Osborne y Brittney Spencer cerraron la velada con el tema de Nancy Sinatra These Boots Are Made for Walking.