Ucrania: Planta nuclear en llamas tras ataque ruso

Las fuerzas rusas atacaron con fuego de artillería la planta nuclear más grande de Europa a primeras horas del viernes, desatando un incendio allí en la disputa por el control de una ciudad crucial para el suministro eléctrico de Ucrania.

Andriy Tuz, portavoz de esas instalaciones, dijo a la televisión ucraniana que los obuses de artillería estaban cayendo directamente sobre la planta Zaporizhzhia y habían provocado un incendio en uno de sus seis reactores. Ese reactor está en renovación y no se encuentra operando, pero tiene combustible nuclear en el interior, señaló.

Los bomberos no pueden acercarse al incendio porque son blanco de disparos, declaró Tuz.

Un funcionario del gobierno dijo a The Associated Press que se detectaron niveles elevados de radiación cerca del sitio de la planta, que genera aproximadamente el 25% de la electricidad de Ucrania. El funcionario solicitó el anonimato porque la información no había sido dada a conocer.

Tuz señaló que es urgente detener los combates para poder apagar el fuego.

La batalla en Enerhodar, una ciudad a orillas del río Dniéper, tenía lugar en momentos en que ambos bandos celebraron una nueva ronda de conversaciones en las que alcanzaron un acuerdo provisional para establecer corredores de seguridad dentro de Ucrania en los que se pueda evacuar a civiles y entregar asistencia humanitaria.

En otras partes, las fuerzas rusas conseguían avances terrestres en su intento por impedir que el país tenga acceso al mar, al tiempo que las autoridades ucranianas exhortaban a los civiles a rebelarse y librar una guerra de guerrillas contra los invasores.

Aunque la enorme columna blindada rusa que amenaza a Kiev parecía estancada fuera de la capital, las fuerzas de Vladimir Putin han hecho valer su poder de fuego superior en los últimos días, en los que han disparado centenares de misiles y obuses de artillería contra ciudades y otros sitios del país y logrado avances considerables en el sur.

El alcalde de Enerhodar, Dmytro Orlov, dijo que las fuerzas ucranianas estaban combatiendo a las tropas rusas en las afueras de la ciudad. Imágenes de video mostraban llamas y humo negro que se elevaban encima de la urbe de más de 50.000 habitantes, donde personas pasaban al lado de vehículos destruidos, un día después de que la agencia de energía atómica de la ONU manifestara su gran preocupación de que los combates pudieran provocar un daño accidental a los 15 reactores nucleares de Ucrania.

Orlov y la compañía estatal de energía atómica ucraniana, Energoatom, reportaron que una columna militar rusa se dirigía hacia la planta nuclear. Se escucharon sonoros disparos y lanzamiento de cohetes el jueves en la noche.

Muchos hombres jóvenes con ropa deportiva y armados con Kalashnikovs han llegado a la ciudad. Están tumbando puertas e intentando ingresar a los apartamentos de habitantes locales, señaló Energoatom en un comunicado.

El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal pidió a Occidente que impida el tráfico aéreo sobre las plantas nucleares del país en un momento en que la lucha se intensifica. ¡Se trata de una cuestión de seguridad de todo el mundo!, manifestó en un comunicado.

Estados Unidos y los aliados de la OTAN han descartado establecer una zona de exclusión aérea, pues esa medida pondría frente a frente a las fuerzas militares rusas y occidentales.

Los rusos anunciaron la captura de la ciudad sureña de Jersón, un puerto vital de 280.000 habitantes a orillas del Mar Negro, y funcionarios locales ucranianos confirmaron la ocupación de la sede del gobierno. Es la primera ciudad importante que cae desde el comienzo de la invasión hace una semana.

Intensos combates continuaban en las afueras de otro puerto estratégico, Mariúpol, en el Mar de Azov. Los choques han dejado a la ciudad sin electricidad, calefacción ni agua, así como sin la mayoría de los servicios telefónicos, dijeron las autoridades. El suministro de alimentos también fue interrumpido.

Un video de The Associated Press procedente de la ciudad portuaria muestra destellos que iluminan el cielo oscuro en lo alto de las calles principalmente desiertas durante la ofensiva y a equipos médicos que atienden a civiles, entre ellos uno que parecía ser un niño dentro de una clínica. Los médicos no lograron salvar a esa persona.

Impedir el acceso de Ucrania al Mar Negro y al Mar de Azov asestaría un golpe paralizante a la economía ucraniana y le permitiría a Rusia establecer un corredor terrestre hasta Crimea, tomada por Moscú en 2014.

En general, los ucranianos, superados en numero y en armamento por los rusos, han opuesto una fuerte resistencia, impidiendo que el Kremlin obtuviera una victoria rápida que aparentemente preveía. Sin embargo, un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, que solicitó el anonimato, dijo que la ocupación de Crimea por parte de Rusia le da una ventaja logística en esa parte del país, debido a que acorta las líneas de abastecimiento y permite que la ofensiva proceda sin sobresaltos en la zona.

Las autoridades ucranianas han exhortado a la gente a que defienda su patria cortando árboles, erigiendo barricadas en las ciudades y atacando a las columnas enemigas por la retaguardia. En los últimos días, las autoridades han distribuido armas a los civiles y les han enseñado a fabricar bombas Molotov.

Resistencia total¦ Esta es nuestra carta de triunfo, y es lo que podemos hacer mejor en el mundo, declaró Oleksiy Arestovich, colaborador del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en un mensaje de video, recordando la guerra de guerrillas en la Ucrania ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En un discurso por video dirigido a la nación, Zelenskyy ensalzó la resistencia del país.

Los rusos no tendrán paz aquí. No tendrán alimentos, señaló. No tendrán ni un momento de tranquilidad.

La segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa se efectuó en la vecina Bielorrusia. Pero ambas partes parecían muy distanciadas desde antes de la reunión, y Putin advirtió a Ucrania que debe aceptar de inmediato la exigencia del Kremlin de que se desmilitarice y se declare neutral, lo que incluye que renuncie a su pretensión de ingresar a la OTAN.

Putin le dijo al presidente francés Emmanuel Macron que estaba resuelto a proseguir con su ataque hasta el final, según la oficina de Macron.

Ambas partes dijeron que habían acordado provisionalmente permitir un alto el fuego en zonas designadas corredores seguros y que buscarían determinar con rapidez los detalles necesarios. Un asesor de Zelenskyy también señaló que la semana entrante se llevará a cabo una tercera ronda de conversaciones.

Karmanau informó desde Leópolis, Ucrania; Chernov desde Mariúpol, Ucrania. Sergei Grits, en Odesa, Ucrania; Francesca Ebel, Josef Federman y Andrew Drake, en Kiev; Jamey Keaten, en Ginebra; Lynn Berry, Robert Burns y Eric Tucker, en Washington; Edith M. Lederer y Jennifer Peltz, en las Naciones Unidas; y otros periodistas de la AP de todo el mundo contribuyeron a este despacho.