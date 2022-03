Claves de la invasión rusa a Ucrania en el 7mo día de guerra

Rusia y Ucrania se declararon dispuestas el miércoles a dialogar por segunda vez desde el inicio del conflicto. Se prevé que las negociaciones tendrán lugar el jueves en Bielorrusia, informó el jefe de la delegación rusa, aunque parece haber pocos puntos en común entre las dos partes.

Fueron anunciadas el mismo día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la invasión y llamó a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania.

Entretanto, continuaba el asedio ruso contra ciudades ucranianas, entre ellas Járkiv, la segunda ciudad más importante del país.

También el costo humano de la guerra iba aumentando. Se prevé que pronto el número de ucranianos que han huido de su país alcance el millón. El gobierno ucraniano reportó que miles de civiles han fallecido, aunque la cifra no pudo ser verificada de manera independiente.

A continuación, un repaso a las claves del conflicto.

POSIBLES NEGOCIACIONES

La presidencia ucraniana anunció el miércoles en la tarde que la delegación nacional se dirigía a una segunda ronda de negociaciones con Rusia, pero no especificó cuándo llegaría.

Vladimir Medinsky, asesor del presidente ruso Vladimir Putin y líder de la delegación rusa, dijo a reporteros que los ucranianos deben llegar el jueves a Brest, una región bielorrusa fronteriza con Polonia.

Horas antes, el ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba declaró que su país estaba listo para reanudar el contacto, pero advirtió que las demandas rusas no han cambiado y que su país no iba a aceptar ningún ultimátum.

SITUACIí“N EN JíRKIV

Rusia continuó atacando Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, alcanzando el cuartel policial y de la inteligencia local y a un edificio universitario, indicaron el servicio local de emergencias y funcionarios del gobierno. También hubo estallidos en la plaza principal cerca de otros edificios, entre ellos el concejo municipal.

Oleksiy Arestovich, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, reportó que las fuerzas ucranianas lograron frenar un avance ruso hacia Járkiv y por ello los rusos asaltaron la ciudad con bombas y cohetes.

Járkiv es el Stalingrado del siglo XXI, declaró Arestovich, quien añadió que varios aviones rusos fueron derribados sobre la ciudad.

Oleg Sinehubov, director de la administración regional de Járkiv, informó que 21 personas han muerto y por lo menos 112 han sido heridas en las últimas 24 horas.

SITUACIí“N EN KIEV

Un convoy militar ruso de 64 kilómetros (40 millas) se dirige a Kiev, una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Occidente teme que es parte de un intento de Putin para derrocar al gobierno local y colocar uno que le sea más afín.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo el miércoles que el ataque contra la principal torre de televisión en Kiev buscaba acabar con la guerra informativa.

Konashenkov no mencionó las cinco personas que, según autoridades ucranianas, murieron en ese asalto. El bombardeo dañó una sala de control televisiva y una planta eléctrica y por unos momentos sacó del aire a varios canales de televisión. Aseveró que no fue alcanzado ningún edificio residencial.

SITUACIí“N EN OTRAS PARTES DE UCRANIA

Dos misiles crucero impactaron en Chernihiv, una ciudad del norte de Ucrania, reportó Serhiy Pivovar, el director local de salud, según la agencia de noticias ucraniana UNIAN. El edificio central del hospital fue dañado y las autoridades averiguan cuántas víctimas hubo, añadió.

El gobierno regional de Chernihiv reportó que varias viviendas y un cuartel policial resultaron dañados también.

Está aumentando la inquietud internacional en torno a las cuatro plantas nucleares en funcionamiento en Ucrania.

Arestovich indicó el miércoles que las fuerzas rusas fueron frenadas a las afueras de Energodar, donde está la planta nuclear Zaporizhzhia y que las autoridades locales negocian para protegerla.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña indicó el martes que había detectado un aumento en los bombardeos y cañoneos rusos contra zonas urbanas ucranianas. Añadió que las fuerzas rusas han rodeado Járkiv y dos ciudades más al sur: Kherson y Mariúpol.

LO QUE DIJO BIDEN

Biden empleó su primer discurso sobre el Estado de la Unión para resaltar la determinación de una revitalizada alianza de Occidente que ha tomado medidas para reabastecer de armas al ejército ucraniano y paralizar a la economía rusa por medio de sanciones, lo que incluía cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos.

Biden dedicó los primeros 12 minutos de su intervención a Ucrania. Legisladores de ambos partidos se pusieron en pie para aplaudir en varias ocasiones cuando elogió el valor del pueblo ucraniano y condenó el ataque de Putin.

LA SITUACIí“N HUMANITARIA

La situación humanitaria está empeorando. Unas 874.000 personas han huido de Ucrania y la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dice que el número podría pronto alcanzar el millón. Muchas más se han refugiado bajo tierra. El número de muertos no está claro ya que ni Rusia ni Ucrania dan cifras de soldados caídos.

El Servicio de Emergencias de Ucrania indicó que más de 2.000 civiles han muerto, aunque no fue posible verificarlo de manera independiente.

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas dijo haber registrado 136 muertes de civiles. Es probable que la cifra real sea mucho mayor.

La Unión Europea reforzó la ayuda a Ucrania y avanzaba en la concesión de protección temporal a quienes huyen de la invasión rusa. La Comisión Europea anunció el miércoles que daría permisos de residencia temporal a los refugiados, así como de educación y trabajo, en los 27 países del bloque. La medida tiene que ser aprobada aún por los estados miembros, que ya expresaron un amplio respaldo a la iniciativa durante el fin de semana.

DEBATE EN NACIONES UNIDAS

La Asamblea General de la ONU votó el miércoles una resolución que exige a Rusia el cese inmediato del uso de la fuerza contra Ucrania y la retirada de sus tropas del país, además de condenar la decisión de Moscú de incrementar el nivel de preparación de sus fuerzas nucleares.

La Asamblea, en la que participan 193 naciones, se reunió el martes para la segunda jornada de discursos sobre la guerra, con más de 110 intervenciones programadas. Al contrario de lo que ocurre con las del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea no son legalmente vinculantes, aunque reflejan la opinión internacional.

LA SITUACIí“N DE LA ECONOMíA RUSA

Rusia se encuentra sumamente aislada a raíz de severas sanciones, que han dejado a su economía en problemas graves. El gobierno ruso prácticamente se ha quedado sin amigos a nivel internacional, aparte de unas pocas naciones como China, Bielorrusia y Corea del Norte. Biden aseguró que las sanciones han dejado a Putin más aislado que nunca.

El banco ruso Sberbank anunció el miércoles que se estaba retirando de los mercados europeos debido a las sanciones. Dijo que sus sucursales en Europa están sufriendo un éxodo anormal de fondos y amenazas contra la integridad física de sus locales y empleados, reportaron agencias de noticias rusas. No dieron detalles de las amenazas.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a los principales bancos de Rusia y a su élite económica. Han congelado los activos en el exterior que tiene el Banco Central ruso y han aislado a Rusia del sistema internacional financiero SWIFT.

Las sanciones y el consecuente colapso del rublo han dejado a Rusia en aprietos para mantener funcionando a su economía. Para Putin, eso implica tratar de buscar redondeos al bloqueo económico.

China no le impondrá sanciones económicas a Rusia, indicó el miércoles el regulador del sistema bancario chino. China compra grandes cantidades de petróleo y gas a Rusia y es el único país importante que se ha abstenido de criticar la invasión de Ucrania.

No estamos de acuerdo con las sanciones económicas, particularmente las impuestas de manera unilateral, porque no tienen mucho fundamento legal y no surtirán gran efecto, expresó en conferencia de prensa Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora Bancaria de China.