Suecia dice que 4 cazas rusos violaron su espacio aéreo

Las noticias más recientes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y las reacciones en el mundo:

GOTLAND, Suecia ” Suecia dice que cuatro cazas rusos violaron su espacio aéreo sobre el Mar Báltico el miércoles.

Los cuatro aviones ” dos SU-27 y dos SU-24 ” volaron brevemente sobre espacio aéreo sueco al este de la isla de Gotland, de acuerdo con una declaración de las fuerzas armadas suecas.

A la luz de la situación actual estamos muy preocupados por el incidente,, dijo el jefe de la Fuerza Aérea sueca, Carl-Johan Edstrom. Es una conducta no profesional e irresponsable por parte de Rusia.

Rápidamente fueron enviados aviones de combate suecos y tomaron fotos de las aeronaves rusas, agregó.

Esto muestra que nuestra preparación es buena. Estamos en posición de defender la integridad territorial y las fronteras suecas, dijo Erdstrom. Tenemos un control total de la situación.

______

WASHINGTON ” El secretario de Estado Antony Blinken visitará esta semana a seis países europeos, entre ellos los países bálticos y Moldavia, en medio de gran tensión en la zona por la invasión rusa de Ucrania.

El Departamento de Estado anunció el miércoles que Blinken viajará el jueves a Bruselas para una reunión de los ministros del exterior de la OTAN, antes de dirigirse a la frontera entre Polonia y Ucrania para reunirse con refugiados ucranianos, y después irá a Moldavia, Lituania, Letonia y Estonia.

Polonia y los tres países bálticos son miembros de la OTAN y participan en su Artículo 5 de defensa mutua, es decir, la alianza toda debe defenderlos en caso de un ataque. Debido a que son fronterizos con Rusia, lucen bajo riesgo particular en caso de que la guerra se extienda.

Moldavia no es miembro de la OTAN, pero es de tendencia occidental, tiene relaciones con la alianza y objeta la presencia de tropas rusas en el disputado territorio de Transnistria.

En días recientes los países de la OTAN, incluyendo los países bálticos, han aumentado su asistencia a Ucrania, aun frente a amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de lanzar represalias contra todo país que interfiera en lo que él llama una operación militar especial.

___

MOSCÚ - Un portavoz del Ministerio de Defensa ruso dice que 498 soldados rusos han muerto en Ucrania y 1.597 han resultado heridos.

El general de división Igor Konashenkov rechazó los informes sobre pérdidas incalculables de los rusos e informó sobre las bajas de Moscú por primera vez desde el inicio del ataque el jueves pasado.

Konashenkov también dijo que más de 2.870 soldados ucranianos han fallecido y unos 3.700 resultaron heridos, mientras que otros 572 fueron capturados.

Los funcionarios ucranianos aún no han comentado las cifras y no pudieron verificarse de inmediato.

___

JíRKIV, Ucrania ” Un funcionario ucraniano dijo el miércoles que se detuvo el avance de las tropas rusas en Járkiv, pero que los rusos respondieron con un intenso bombardeo sobre la segunda ciudad de Ucrania.

Járkiv hoy es el Stalingrado del siglo XXI, dijo Oleksiy Arestovich, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Oleg Sinehubov, jefe de la administración regional de Járkiv, dijo que en las últimas 24 horas 21 personas murieron y al menos 112 resultaron heridas por la invasión rusa.

Arestovich dijo que varios aviones rusos fueron derribados sobre Járkiv.

___

PRAGA ” Decenas de cerveceros artesanales en República Checa están uniendo fuerzas para ayudar a Ucrania.

Más de 40 cerveceras artesanales participarán el sábado en el festival de la cerveza Drink for Ukraine en el Centro de Congresos de Praga. Todos los cerveceros contribuirán con unos 100 tipos de cerveza gratis para el festival.

También donarán rarezas cerveceras que serán subastadas en el festival.

Todo el dinero de las ventas y la subasta se enviará a la organización humanitaria People In Need que ayuda los ucranianos

Ayudamos haciendo lo que mejor sabemos hacer: buena cerveza, dijo la coorganizadora del festival, Karolina Chroustovska.

___

GINEBRA ” La agencia de refugiados de la ONU dice que más de 874.000 personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió la semana pasada y la cifra está aumentando exponencialmente.

La portavoz de ACNUR, Shabia Mantoo, dijo el miércoles que la agencia había proyectado previamente que hasta 4 millones de personas podrían huir de Ucrania, pero señaló que el organismo reevaluará su pronóstico.

Las últimas cifras muestran que más de la mitad han ido a Polonia, unos 116.300 a Hungría y más de 79.300 a Moldavia. Otros 69.000 se han ido a otros países europeos y 67.000 han huido a Eslovaquia.

___

BRUSELAS ” La Unión Europea vetó el miércoles a siete bancos rusos del sistema internacional de transferencias SWIFT.

Pero perdonó a Gazprombank y Sberbank dos instituciones financieras en Rusia que son clave para las importaciones de energía de la UE.

La exención de esos dos bancos subraya la dependencia del bloque de la energía rusa y el papel central de las dos instituciones financieras en la gestión de pagos para ese negocio.

Los siete bancos sancionados son: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VEB y VTB.

___

TOKIO ” Japón aceptará refugiados de Ucrania, anunció el primer ministro Fumio Kishida a los periodistas el miércoles. La oferta incluye a los ucranianos que han huido a Polonia.

Planeamos comenzar primero con aquellos que tienen familiares y amigos en Japón, pero no nos detendremos allí y responderemos desde un punto de vista humanitario, dijo Kishida a los periodistas.

La oferta japonesa es inusual, aunque Japón ha aceptado refugiados antes, de varias naciones, aunque en cantidades muy pequeñas.

___

LONDRES ” El embajador de Ucrania en el Reino Unido recibió una ovación de pie de los legisladores británicos en la Cámara de los Comunes.

Los legisladores de todos los partidos se levantaron para aplaudir cuando la presidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, anunció que el embajador Vadym Prystaiko estaba en la galería pública para la sesión semanal de preguntas del primer ministro.

Hoyle dijo que los aplausos generalmente estaban prohibidos en la cámara, pero la Cámara quiere demostrar con razón nuestro respeto y apoyo a su país y su gente en los momentos más difíciles.

___

MOSCÚ - Un portavoz del Kremlin dice que la delegación rusa está lista para reanudar las conversaciones sobre la guerra con funcionarios ucranianos el miércoles en la noche.

En la segunda mitad del día, cerca de la noche, nuestra delegación estará en el lugar a la espera de los negociaciones ucranianos, afirmó el vocero, Dmitry Peskov, ante reporteros.

Las autoridades ucranianas, por su parte, no revelaron sus planes de inmediato.

Preguntado por el lugar donde se celebrará el encuentro, Peskov se limitó a decir: No lo voy a anunciar antes de tiempo".

Vladimir Medinsky, asesor cultural del presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá siendo el negociador principal de Moscú, añadió el vocero.

La primera ronda de conversaciones para resolver la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo lugar cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania el domingo. No arrojó avances, pero ambas partes acordaron volver a reunirse.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Rusia de tratar de obligarlo a realizar concesiones al continuar con su invasión.

___

BEIJING ” China no se unirá a Estados Unidos y Europa en la imposición de sanciones financieras a Rusia, dice su regulador bancario.

China es un importante comprador de petróleo y gas ruso y el único gobierno importante que se no ha criticado las acciones de Moscú en el país vecino.

Beijing se opone a las sanciones, apuntó Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China.

No nos sumaremos a esas sanciones, y mantendremos los intercambios económicos, comerciales y financieros habituales con todas las partes relevantes, señaló Guo en una conferencia de prensa. Desaprobamos las sanciones financieras, especialmente las lanzadas unilateralmente, porque no tienen mucha base legal y no tendrán buenos efectos.

___

CIUDAD DEL VATICANO ” El papa da las gracias a Polonia por abrir sus fronteras y hogares a los ucranianos que huyen de la invasión rusa.

Francisco hizo una mención especial a Polonia durante su audiencia general del miércoles. La cita semanal coincidió con la celebración del Miércoles de Ceniza, que el pontífice había designado como un día de ayuno y oración por la paz en Ucrania.

Dirigiéndose a los peregrinos polacos, el papa dijo estar profundamente agradecido por los gestos de solidaridad de su país.

Ustedes son los primeros que han apoyado a Ucrania abriendo sus fronteras, sus corazones, las puertas de sus casas a los ucranianos que escapan de la guerra", afirmó Francisco. Ustedes ofrecen generosamente todo lo necesario para que puedan vivir de forma digna a pesar del dramático momento".

___

VIENA ” Rusia dice que su ejército ha tomado el control de las inmediaciones de la mayor central nuclear de Ucrania.

La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el organismo de control de Naciones Unidas con sede en Viena, realizó el anunció el miércoles tras recibir una carta de Rusia que afirmaba que el personal de la central de Zaporizhzhia continuaba con su labor de proporcionar seguridad nuclear y controlar la radiación en el modo normal de operación".

"Los niveles de radiación siguen siendo normales, agregó la misiva.

Zaporizhzhia es la mayor de las plantas nucleares de Ucrania y alberga seis de los 15 reactores existentes en el país.

Rusia se había hecho ya con el control de la clausurada planta de Chernóbil, escenario del peor accidente nuclear de la historia en 1986.

La OIEA dijo que ha recibido una petición de Ucrania para prestar asistencia inmediata en la coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad de Chernóbil y de otras plantas.

___

KIEV, Ucrania ” Videos que circulan por internet muestran un aparente ataque a la sede de la policía y de los servicios de inteligencia regional en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. En la grabación aparece un edificio con el tejado arrancado y la última planta en llamas.

Partes del inmueble de cinco plantas aparecían esparcidas en las calles próximas.

El Centro de Comunicaciones Estratégicas del gobierno ucraniano distribuyó imágenes de la ofensiva sobre Járkiv, con bolas de fuego iluminando el cielo sobre zonas habitadas de la ciudad.

Marina Boreiko, una residente, describió un ataque que alcanzó un edificio adyacente al suyo el martes, y su conmoción al ver cadáveres tenidos ente los escombros.

Hoy sobreviví a un bombardeo", contó a The Associated Press, ahogando las lágrimas.

Un avión ruso lanzó una bomba sobre la casa de al lado. Mi novio y yo estábamos en casa. Oímos un fuerte silbido y me di cuenta de que volaba hacia nosotros. Estábamos en el pasillo y sentimos la explosión desde allí".

Se levantó una nube de polvo, contó, y lo primero que oí fue el llanto de los niños. Nuestros vecinos tienen tres niños y lo único en lo que pensaba en ese momento era ˜Dios, no ellos, por favor, ellos no™.

___

BRUSELAS ” La Unión Europea refuerza la ayuda a Ucrania y avanza en la concesión de protección temporal a quienes huyen de la invasión rusa.

La Comisión Europea anunció el miércoles que dará permisos de residencia temporal a los refugiados, así como de educación y trabajo, en los 27 países del bloque.

La medida tiene que ser aprobada aún por los estados miembro, que ya expresaron un amplio respaldo a la iniciativa durante el fin de semana.

La presidenta de la Comisión, Urusla von der Leyen, afirmó que todos los que huyen de las bombas de Putin son bienvenidos en Europa. Protegeremos a quienes busquen refugio y ayudaremos a quienes busquen una vía segura de regresar a casa".

En la víspera, von der Leyen comprometió al menos 500.000 millones de euros del presupuesto del bloque para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania.

___

KIEV, Ucrania ” El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresa su preocupación porque los ataques rusos puedan amenazar sitios religiosos y afirma que las tropas de Moscú tratan de borrar nuestra historia.

En un discurso publicado en Facebook, Zelenskyy denunció el miércoles el ataque ruso que afectó al monumento del Holocausto, Babi Yar, en la capital.

Esto va más allá de la humanidad. Este ataque significa que para muchos rusos nuestro Kiev le es totalmente ajeno. No saben nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia. Tienen órdenes de borrar nuestra historia, nuestro país y a todos nosotros", afirmó.

¿Qué será lo próximo si hasta Babi Yar (es alcanzado), qué otros objetivos ˜militares™, ˜bases de la OTAN™ amenazan a Rusia? ¿La Catedral de Santa Sofía, el Lavra, la Catedral de San Andrés?, preguntó refiriéndose a lugares de culto de Kiev considerados agrados por fieles ortodoxos ucranianos y rusos en todo el mundo.

Zelenskyy afirmó además de casi 6.000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión el pasado jueves. Rusia no ha ofrecido cifras de fallecidos y el dato no pudo ser verificado.

___

MOSCÚ ” La aviación rusa inutilizó la principal torre de televisión de la capital de Ucrania en un ataque aéreo que no alcanzó edificios residenciales, dice el Ministerio de Defensa de Rusia.

El vocero del ministerio, Igor Konashenkov, no habló sobre las muertes provocadas por el ataque del martes ni de los daños al monumento a las víctimas del Holocausto en Kiev, Babi Yar. Apuntó que el ataque buscaba incapacitar a Ucrania para llevar a cabo ataques de información.

Según el Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia ucraniano, cinco personas fallecieron y otras tantas resultaron heridas en la operación contra la torre. La señal de las televisoras nacionales se interrumpió brevemente tras el ataque, pero poco después se restableció.

Las fuerzas rusas han tomado la ciudad de Kherson, en el sur del país, apuntó Konashenkov. Esta información no pudo ser confirmada de inmediato.

El ejército de Moscú se ha topado con una resistencia más firme de lo esperado tras el inicio de la invasión la semana pasada.

___

MOSCÚ ” El mayor banco de Rusia, Sberbank, anuncia su retirada de los mercados europeos por el endurecimiento de las sanciones de Occidente tras la invasión rusa de Ucrania.

La entidad y sus filiales en Europa se enfrentan a una salida anormal de fondos y una amenaza a la seguridad de los empleados y las oficinas, reportaron agencias noticiosas rusas, que no ofrecieron detalles sobre las amenazas.

En los últimos días, las autoridades en Austria y República Checa habían tomado medidas contra las actividades de Sberbank en Europa.

La decisión es la última consecuencia de la invasión iniciada la semana pasada por Moscú, que ha provocado una guerra en toda Ucrania y sanciones occidentales sin precedentes destinadas a aislar a la economía rusa.

___

BOSTON ” Una firma que rastrea las transacciones de criptomonedas dice que se han donado 33,8 millones de dólares en moneda digital al gobierno de Ucrania y a organizaciones no gubernamentales del país desde el inicio de la invasión rusa, casi un tercio de ellos el martes.

Tom Robinson, jefe científico de Elliptic, señaló que la mayoría de las aportaciones hasta la fecha han sido en bitcoin y ether. Algunos donantes han enviado tokens no fungibles, o NFTs, a la cuenta de ethereum del gobierno ucraniano.

Ucrania pidió contribuciones en Twitter la semana pasada. Hasta la fecha, ha recibido 30.000 donaciones, incluyendo 5,8 millones de Gavin Wood, el programador británico cofundador de ethereum. Ha habido varias aportaciones que superaron el millón de dólares.

Elliptic advirtió también de timadores que engañan a tenedores de criptodivisas que quieren donar a las causas ucranianas.

Elliptic es una de las empresas que ayuda a las fuerzas de seguridad a rastrear las criptomonedas para combatir el lavado de dinero.