Biden y su gabinete inician gira para impulsar su agenda

El presidente Joe Biden y funcionarios de su gabinete salieron en gira por Estados Unidos el miércoles al día siguiente de su discurso del Estado de la Unión, en un intento por impulsar sus temas prioritarios antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Cada viaje fue calibrado para sacarle su mayor provecho político y para demostrar que el gobierno está atento a los problemas nacionales, si bien la atención mundial está ahora centrada en el plano internacional, en la invasión rusa de Ucrania.

Biden se dirigía a Wisconsin, un estado de gran importancia electoral que contribuyó a su victoria en 2020, para promover su plan de infraestructura, que fue aprobado el año pasado con apoyo bipartidista. Tiene programado visitar un puente entre Wisconsin y Minnesota que está tan viejo que ya no puede soportar camiones de gran tamaño.

La vicepresidenta Kamala Harris viajaba a Carolina del Norte, un estado que no votó por los demócratas en las elecciones pasadas y donde visitará un taller de entrenamiento para electricistas, acompañada del secretario del Trabajo Marty Walsh.

Uno de los viajes más llamativos es de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que rara vez participa en actos políticos y quien fue a Chicago para hablar en un evento de la Universidad de Illinois.

Biden busca recuperar brillo luego que fracasaron en el Congreso sus iniciativas de ampliar oportunidades educativas, dar incentivos económicos para la lucha contra el cambio climático y limitar los precios de los medicamentos.

Si bien muchas de sus prioridades siguen siendo las mismas, Biden parece estar tratando de darles un nuevo rostro. No usó la frase Build Back Better (Reconstruir mejor), el nombre de la legislación fracasada, en su discurso del Estado de la Unión, y la Casa Blanca anunció que el lema el miércoles será Building a Better America (Construyendo un mejor país).

Biden también está tratando de impulsar sus alicaídos índices de popularidad y darle ánimo a los demócratas que tratarán de limitar sus pérdidas en noviembre, cuando luce probable que los republicanos recuperen el control del Congreso. La Casa Blanca ha anunciado que Biden piensa viajar más este año a fin de promover los planes de su administración.

Biden tiene que llevar su mensaje más allá de la prensa tradicional, más allá de las élites intelectuales del noreste del país, explicó Cornell Belcher, un encuestador para los demócratas.

Tiene que hablar por los canales locales de televisión, tiene que ser entrevistado por los diarios locales, añadió Belcher.