Renuncia comandante en jefe del ejército de Chile

El comandante en jefe del ejército de Chile, general Ricardo Martínez, anunció el miércoles su renuncia a la jefatura institucional a pocas horas de ser interrogado por una ministra especial que indaga fraudes en esa fuerza, un caso en el que están procesados sus tres predecesores.

Martínez anunció su dimisión al finalizar la cuenta pública de su gestión durante un acto es la Escuela Militar. Formalmente, su gestión concluía el jueves 10 de marzo. Dijo que presentó su renuncia al presidente Sebastián Piñera la tarde del martes.

He resuelto presentar al presidente mi renuncia al cargo del Comandante en Jefe del Ejército. Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado y estoy por sobre la ley, pero tampoco me corresponde estar por bajo la ley, dijo Martínez.

El máximo líder institucional será interrogado el jueves por la ministra Romy Rutherford, que investiga un fraude en el ejército, una de cuyas aristas indaga el supuesto mal uso de pasajes aéreos en viajes nacionales e internacionales por parte de los comandantes en jefe mientras estaban en funciones.

Si no hubiera renunciado Martínez se habría convertido en el primer comandante en jefe del ejército en servicio activo en ser investigado por un caso de corrupción.

El abogado de Martínez, Juan Carlos Manríquez, dijo la víspera que desconoce por qué situaciones será interrogado el saliente jefe militar. Según la prensa local se abordarán usos supuestamente irregulares de pasajes aéreos, fletes y gastos reservados.

Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones, siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución. Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que así correspondan, señaló Martínez.

Tras la sorpresiva renuncia el ejército anunció en un comunicado que el general Rodrigo Ventura asumirá como suplente hasta que el próximo miércoles comience la gestión del general Javier Iturriaga.