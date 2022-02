"Wicked" da la bienvenida a una bruja buena pionera

Mientras muchos pasaban el Día de San Valentín disfrutando de las tradicionales flores y chocolates, Brittney Johnson hacía historia en el teatro.

La joven veterana de Broadway descendió suavemente al escenario del Teatro Gershwin para convertirse en la primera actriz negra en asumir el papel de Glinda a tiempo completo en el musical Wicked, rompiendo una barrera racial en el día del amor.

Una de las partes más gratificantes de esto es que no es sólo para mí, dice Johnson. Se trata de lo que significa para otras personas, para las personas que me verán hacerlo o para las personas que simplemente saben que estoy aquí.

Johnson es parte de un grupo de mujeres que recientemente rompieron barreras en los escenarios estadounidenses, incluida Emilie Kouatchou, quien se convirtió en la primera mujer negra en interpretar a Christine en The Phanton of the Opera" ("El fantasma de la ópera) en Broadway, y Morgan Bullock, quien pasó a ser la primera bailarina negra de Riverdance.

Veo que las cosas están cambiando y soy muy optimista sobre el futuro, dice Johnson. Debido a que las conversaciones específicas están comenzando a suceder ahora, a la gente se le están abriendo los ojos como nunca antes, ya sea porque no fue necesario o porque simplemente no sabían lo que no sabían.

Wicked, basada en la novela de culto de Gregory Maguire, cuenta la historia de dos jóvenes aspirantes a brujas, una de ellas verde, que será la Bruja Malvada del Oeste, y una otra rubia y alegre, que será Glinda, la Bruja Buena.

La llegada de Johnson marca el fin de una racha de 19 años de actrices blancas interpretando a Glinda en cualquier compañía profesional de Wicked, un hito aún más poderoso porque Glinda es la esencia misma de la bondad.

Creo que especialmente para los niños pequeños negros que vienen y sienten la energía que está recibiendo Glenda, alguien que se parece a ellos, podría no ser algo que experimenten del mundo en la vida real, dice la actriz. Es muy importante ver a alguien que se parece a ti ser amado.

La noche en que finalmente el papel fue suyo, la vida de Johnson pasó frente a sus ojos, literalmente. Como es costumbre del espectáculo, la actriz anterior que interpretó a Glinda dispuso que una nota de aliento y amor, generalmente repleta de fotos de la nueva estrella, se colocara en la cortina interior en su primera noche. Cada nueva Glinda la ve cuando hace su entrada.

Por primera vez era yo. Por lo general, veo las fotos y las palabras de aliento de otras personas, y fue la primera vez que me dejaron esa nota, dice. Es realmente conmovedor que sea para ti.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.