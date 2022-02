Sondeo AP-NORC: Baja preocupación por COVID-19 en EEUU

La variante ómicron se está debilitando, y con ella las preocupaciones de los estadounidenses respecto al COVID-19.

Al tiempo que el número de casos, hospitalizaciones y muertes por coronavirus sigue desplomándose, ahora son menos las personas que se dicen preocupadas de contagiarse luego del aumento y declive de la contagiosa variante del virus, de acuerdo con un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Tan solo 24% de los encuestados se dijeron extremadamente o muy preocupados sobre la posibilidad de que ellos mismos o un miembros de su familia contraiga COVID-19, una disminución del 36% tanto de diciembre y enero, cuando la variante ómicron causó un repunte masivo de contagios y metió en problemas a los sistemas de salud pública. Otro 34% afirmó estar algo preocupados. Más de 140.000 muertes en Estados Unidos han sido atribuidas al COVID-19 desde que ómicron se convirtió en la cepa dominante del coronavirus a mediados de diciembre.

En Lincoln, Nebraska, la despachadora de camiones Erica Martinez dijo que bajó la guardia el verano pasado, antes que la mortífera variante delta tomara fuerza. Pero luego dejé de hacer muchas cosas sociales cuando los contagios se dispararon de nuevo durante olas sucesivas de las variantes delta y ómicron. Ahora, ante la caída rápida del número de casos, ella dijo que se siente más cómoda sobre socializar que como se había sentido en los últimos meses.

Pienso que el país trata desesperadamente de recuperarse de los últimos dos años, indicó Martinez, de 36 años. Creo que siempre van a salir nuevas variantes, aquí y allá. y creo, tristemente, que va a ser la nueva norma para la sociedad, es decir, que la gente tomará menos o más precauciones dependiendo de los altibajos de los casos.

La encuesta AP-NORC realizada del 18 al 21 de febrero abarcó 1.289 adultos con una muestra tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 3,7 puntos porcentuales.