Tropas rusas entran a la 2da ciudad más grande de Ucrania

Tropas rusas entraron a Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania y se registran combates en las calles, informó un funcionario regional, después de una oleada de ataques en contra de aeropuertos y depósitos de combustibles que parecen marcar una nueva etapa de la invasión, la cual ha encontrado una firme resistencia.

Estados Unidos y la Unión Europea respondieron con el envío de armas y municiones para asistir a un ejército ucraniano que es superado en número, además de que impusieron nuevas sanciones para aislar a Moscú.

Las tropas rusas se aproximaron a Járkiv, ubicada unos 20 kilómetros (12,4 millas) al sur de la frontera con Rusia, poco después de que Moscú lanzó su invasión a Ucrania el jueves. Pero hasta el domingo continuaban a las afueras sin ingresar a la ciudad de 1,4 millones de habitantes, mientras que otras unidades continuaban su ofensiva en otras partes de Ucrania.

La mañana del domingo, las tropas rusas hicieron su ingreso y se enfrascaron en combates con el ejército ucraniano, dijo Oleh Sinhubov, director del gobierno regional de Járkiv, quien pidió a los civiles que se resguardaran en sus residencias. No dio más detalles.

Videos publicados en medios de comunicación ucranianos y redes sociales mostraban vehículos rusos ingresando a Járkiv.

En otras partes, fuertes explosiones iluminaron los cielos la mañana del domingo al sur de la capital, Kiev, donde las personas se resguardaron en sus casas, estacionamientos subterráneos y estaciones del metro en anticipación a un ataque a gran escala de las fuerzas rusas.

Las llamas se elevaban antes del amanecer desde un depósito de combustible ubicado cerca de una base aérea en Vasylkiv, donde se registró un intenso combate, según el alcalde de la localidad. La oficina del presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que se registró una segunda explosión en el aeropuerto civil de Zhuliany.

La oficina de Zelenskyy también indicó que las tropas rusas detonaron un gasoducto en Járkiv, la segunda ciudad más grande del país, lo que obligó al gobierno a llamar a la población a que se proteja del humo y cubra sus ventanas con telas húmedas.

Pelearemos el tiempo que sea necesario para liberar a nuestro país, prometió Zelenskyy.

Aterrorizados hombres, mujeres y niños buscaban protegerse en interiores y bajo tierra, y el gobierno mantenía un toque de queda de 39 horas para evitar la presencia de personas en las calles. Más de 150.000 ucranianos han huido hacia Polonia, Moldavia y otros países vecinos, y Naciones Unidas advirtió que el número podría aumentar a cuatro millones si recrudecen los combates.

El presidente Vladimir Putin no ha revelado cuáles son sus planes definitivos, pero funcionarios occidentales creen que está decidido a derrocar al gobierno de Ucrania y reemplazarlo con un régimen afín, reconfigurando el mapa de Europa y restituyendo la influencia de Moscú como en la era de la Guerra Fría.

A fin de ayudar a la capacidad de resistencia de Ucrania, Estados Unidos prometió una asistencia militar adicional de 350 millones de dólares a Ucrania, que incluye el envío de armas antitanque, blindaje corporal y armas pequeñas.

Alemania anunció que enviaría misiles y armas antitanque a la sitiada Ucrania y cerraría su espacio aéreo a aviones rusos.

Como parte de una nueva ronda de sanciones destinadas a imponer un severo castigo a Moscú por la invasión, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron bloquear a determinados bancos rusos del sistema global de mensajería financiera SWIFT, cuyo objetivo es mover dinero entre más de 11.000 bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo. También acordaron imponer medidas restrictivas al banco central ruso.

En respuesta a una solicitud del ministro de Transformación Digital de Ucrania, el empresario Elon Musk indicó vía Twitter que su sistema de internet satelital Starlink ya se encuentra activo en Ucrania y había más terminales en camino.

Tampoco se sabe cuánto territorio han tomado las fuerzas rusas ni hasta qué punto se ha estancado su avance. El Ministerio de Defensa británico declaró que la velocidad del avance ruso se ha ralentizado por el momento, probablemente como resultado de las graves dificultades logísticas y la fuerte resistencia ucraniana.

Un funcionario de alto rango de la defensa de Estados Unidos dijo que más de la mitad de la fuerza de combate rusa que se había concentrado a lo largo de las fronteras de Ucrania había ingresado al país y que Moscú ha tenido que comprometer más unidades de suministro de combustible y otras unidades de apoyo dentro de Ucrania de lo que se preveía en un principio. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para comentar las evaluaciones internas de Estados Unidos, no proporcionó más detalles.

En Kiev, el toque de queda que obliga a todos los habitantes a permanecer en el interior de la ciudad se prolongó hasta el lunes por la mañana. La relativa tranquilidad de la capital se vio interrumpida de manera esporádica por los disparos.

En las afueras de la ciudad, los combates sugieren que pequeñas unidades rusas intentan allanar el camino a las fuerzas principales. También se informó de la presencia de pequeños grupos de tropas rusas en el interior de Kiev, pero Gran Bretaña y Estados Unidos afirmaron que el grueso de las fuerzas se encontraba a 30 kilómetros (19 millas) del centro de la ciudad por la tarde.

Rusia asegura que su ataque contra Ucrania desde el norte, este y sur es únicamente sobre objetivos militares, pero puentes, escuelas y vecindarios residenciales han resultado afectados.

El ministro de Salud de Ucrania reportó el sábado que 198 personas, incluyendo tres niños, han muerto y más de 1.000 han resultado heridos durante la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce si esas cifras incluyen víctimas civiles y militares.

Un misil impactó un edificio residencial de varios pisos en el extremo suroeste de Kiev cerca de uno de los dos aeropuertos civiles de la ciudad, dejando un hueco de varios apartamentos. Un trabajador de rescate señaló que seis civiles resultaron heridos.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos Oksana Markarova dijo que las tropas en Kiev combatían a grupos de sabotaje rusos. Ucrania asegura que han capturado a cerca de 200 soldados rusos y han matado a miles.

Markarova aseguró que Ucrania recolecta evidencia de bombardeos contra zonas residenciales, escuelas de prescolar y hospitales para presentarlas ante La Haya como posibles crímenes de lesa humanidad.

Zelenskyy reiteró su apertura a un diálogo con Rusia durante un mensaje en video, en el que indicó que eran bien recibidas las ofertas de Turquía y Azerbaiyán para organizar labores diplomáticas, las cuales han fracasado hasta el momento.

El Kremlin confirmó una conversación telefónica entre Putin y el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, pero no hubo indicios de reanudar el diálogo. Un día antes, Zelenskyy ofreció negociar una de las principales demandas de Rusia: Dejar de lado sus aspiraciones de unirse a la OTAN.

Putin ordenó el ingreso de sus tropas a Ucrania después de que durante varias semanas negara que esa era su intención, mientras que acumulaba casi 200.000 efectivos cerca de las fronteras ucranianas. Asegura que Occidente no ha tomado en serio las preocupaciones de seguridad de Rusia en torno a la OTAN, la alianza militar de Occidente a la que Ucrania aspirar integrarse. Pero también ha expresado su desdén sobre el derecho de Ucrania a existir como un estado independiente.

Además de Kiev, la ofensiva rusa parece enfocarse en las zonas costeras de vital importancia económica para Ucrania, cerca del puerto de Odesa, en el Mar Negro, en el oeste, y en el puerto de Mariúpol, en el este.

Soldados ucranianos en Mariúpol resguardaron puentes y bloquearon el ingreso de las personas a la playa en medio de preocupaciones de que la marina rusa pudiera lanzar un ataque desde el mar.

Ya no me importa quién gane y quién no, dijo Ruzanna Zubenko, cuya familia se vio obligada a dejar su casa a las afueras de Mariúpol después de que resultara sumamente dañada por los bombardeos. Lo único que importa es que nuestros hijos puedan crecer sonriendo y no llorando.

Los combates también asediaron dos territorios del este bajo control de separatistas prorrusos. Las autoridades de Donetsk informaron que se suspendió el suministro de agua caliente en la ciudad de 900.000 habitantes debido a daños en el sistema provocados por bombardeos ucranianos.

Estados Unidos y sus aliados han reforzado el flanco oriental de la OTAN pero hasta el momento han descartado el despliegue de tropas para enfrentarse a Rusia. En su lugar, Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones han impuesto una amplia gama de sanciones en contra de Rusia, congelando activos de empresas y personas, incluyendo Putin y su ministro del Exterior.

Isachenkov reportó desde Moscú y Miller desde Washington.

Los periodistas de The Associated Press Francesca Ebel, Josef Federman y Andrew Drake, en Kiev; Mstyslav Chernov y Nic Dumitrachek, en Mariúpol, Ucrnia; y otros periodistas de la AP en todo el mundo contribuyeron a este despacho.