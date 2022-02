Maluma fue reconocido como ídolo Global el jueves por la noche en la ceremonia de Premio Lo Nuestro, en la que destacó que su país, Colombia, es mucho más que los estereotipos por el narcotráfico.

Qué premio tan especial, de verdad", dijo el astro colombiano tras interpretar un medley de sus éxitos Mama Tetema, Cositas de la USA y L.N.E.M (Gata), esta última con Kapla y Milky, y Blessd, en un escenario muy urbano al que entró montado en una moto conducida por una mujer antes de unirse a un grupo de bailarinas.

Se lo quiero dedicar a las nuevas generaciones que vienen haciendo música sin importar el género, sea reggaetón, regional, pop, rock, lo que sea. Lo que vale la pena es seguir soñando y saber, y tener la certeza, de que esos sueños se van a hacer realidad, continuó. "Colombia no es narcotráfico, Colombia son muchísimos talentos... Este premio de ídolo Global es para mí, pero entregado por ustedes, por los mejores fanáticos del mundo. Los amo.

Maluma también abrió la gala de premios presentando un homenaje a Vicente Fernández, el ídolo de la música regional mexicana fallecido el pasado diciembre.

Don Vicente, esta entrega del Premio Lo Nuestro va dedicada a ti, dijo el cantante colombiano para dar paso a íngela Aguilar, el Grupo Firme, Camilo, Christian Nodal y David Bisbal, quienes junto a un grupo mariachi interpretaron un popurrí de éxitos que incluyeron El tapatío, Los mandados, Un millón de primaveras, Acá entre nos y De qué manera te olvido.

Grandes imágenes de Fernández podían verse en el escenario. Don Chente, como también se le conocía al músico, tenía este año dos nominaciones póstumas: álbum del año - regional mexicano por A mis 80²s, y canción mariachi/ranchera del año por Ya no insistas corazón.

íngela Aguilar obtuvo el premio a la artista revelación femenino. Se lo dedicó a todas las mujeres, porque el género regional mexicano es un género que necesitamos traer a más mujeres y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos.

Con el lema Vive el momento, el Premio Lo Nuestro regresó el jueves por la noche en una ceremonia transmitida en vivo desde la FTX Arena de Miami por Univision. La gala, en su 34a edición, es conducida por Yuri, David Bisbal, Alejandra Espinoza y Gabriel Soto.

Entre otros números musicales, Wisin y Yandel interpretaron un medley de No se olvida y Sexy movimiento; Luis Fonsi y Manuel Turizo cantaron Vacaciones y Yuri y el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, Conteo regresivo. Natti Natasha, quien en la gala del año pasado reveló su embarazo, lució un abdomen tonificado al estrenar Wow BB" con El Alfa y Chimbala.

Univision prometió una celebración alegre y optimista de hoy, el presente en un espectáculo lleno de momentos musicales memorables. Entre los más esperados está Sting, que en su debut en Premio Lo Nuestro cantará Por su amor, una versión en español de For Her Love, de su más reciente álbum The Bridge.

No es la primera vez que el músico inglés canta en español. Ya lo había hecho en su EP de 1987 Nada como el sol (que también incluía temas en portugués) y en su colaboración de 2020 con Ricky Martin Simple, parte del EP Pausa del astro puertorriqueño.

Rubio, en tanto, será homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por una carrera que comenzó en los 80 como parte del grupo Timbiriche. Desde que debutó en solitario en 1992 con el álbum La chica dorada, se ha mantenido imparable con discos, giras y participaciones en programas que incluyen The X Factor USA, en el que formó parte del jurado.

La cantante mexicana, conocida por hits como Mío, Yo no soy esa mujer y Con todos menos conmigo, subirá al escenario no solo a recibir su premio; también interpretará un popurrí de sus más grandes éxitos.

También recibirá un premio especial Farruko: el de Excelencia Urbana.

Otros que subirán al escenario son Prince Royce, Olga Tañón, Sebastián Yatra, Gente de Zona, Ovi, Gilberto Santa Rosa, I Am Chino y DJ Deorro.

Camilo, Christian Nodal y J Balvin encabezan la lista de nominados con 10 candidaturas cada uno, incluyendo a artista del año. Bad Bunny y Karol G les siguen de cerca con nueve, mientras que Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers y Rauw Alejandro recibieron ocho.

Este año, en total, 166 artistas recibieron nominaciones en 35 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana, regional mexicana y tropical. Cuatro nuevos premios se agregaron esta edición: DJ del año; artista solista del año - pop; canción del año - pop-urbano/dance, y mezcla perfecta del año.

Muchos de los ganadores se fueron anunciando en las redes sociales del Premio Lo Nuestro.

Por el máximo honor, al artista del año, Camilo, Nodal y Balvin compiten con íngela Aguilar, Bad Bunny, Grupo Firme, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra.

El premio al álbum del año se lo disputan Bad Bunny (El último tour del mundo), Juan Luis Guerra y 4.40 (Entre mar y palmeras), Banda El Recodo de Cruz Lizárraga (Esta vida es muy bonita), Balvin (José), Karol G (KG0516), Carlos Rivera (Leyendas), íngela Aguilar (Mexicana enamorada), Camilo (Mis manos), Romeo Santos (Utopia Live from Metlige Stadium) y Calibre 50 (Vamos bien).

En la categoría de canción del año figuran Bichota de Karol G, Dákiti de Bad Bunny y Jhay Cortez, De vuelta pa™ la vuelta de Daddy Yankee y Marc Anthony, Dime cómo quieres de Christian Nodal y íngela Aguilar, Fiel de Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez, Pepas de Farruko, Telepatía de Kali Uchis, Todo de ti de Rauw Alejandro, Vida de rico de Camilo y Yo todo lo doy de Algredo Olivas.

En cuanto a estrellas emergentes, el trofeo al artista revelación masculino irá a Blessd, Boza, Duki, El Alfa, El Fantasma, Feid, Khea, Los Dos Carnales, Santa Fe Klan o Tiago PZK.

Los ganadores fueron seleccionados por votación de los fans a través de PremioLoNuestro.com.