Biden anuncia más sanciones contra Rusia por invadir Ucrania

frene el flujo de petróleo y gas natural hacia Europa. Sin embargo, Biden reconoció que las sanciones tardarán en surtir efecto en la economía rusa.

Biden añadió que tras el brutal ataque de Rusia contra Ucrania sería un error que las acciones de Putin quedaran sin respuesta. Dijo que si lo hicieran, las consecuencias para Estados Unidos serían mucho peores.

Estados Unidos se enfrenta a los agresores, defendemos la libertad, señaló Biden. Esto es lo que somos.

Biden habló horas después de mantener una reunión virtual con los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia y Japón. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también estuvieron en la reunión.

El presidente también se reunió con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca para tratar de concretar los movimientos de Estados Unidos en la rápida escalada de la crisis.

Aunque Biden calificó las sanciones de severas, los funcionarios ucranianos instaron a Estados Unidos y a los países de Occidente a ir más allá y desconectar a los rusos del sistema financiero SWIFT.

Exigimos la desconexión de Rusia del SWIFT, la introducción de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y otras medidas eficaces para detener al agresor, tuiteó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

El gobierno de Biden, sin embargo, ha mostrado cierta renuencia a excluir a Rusia del sistema SWIFT, al menos por el momento, por la preocupación de que la medida pudiera tener también enormes afectaciones para Europa y otras economías occidentales. Biden, respondiendo a las preguntas de los periodistas, pareció dejar una decisión sobre SWIFT en manos de los aliados europeos.

Siempre es una opción, pero ahora mismo no es la posición que el resto de Europa desea adoptar, dijo Biden. También sostuvo que las sanciones financieras que anunció serían más perjudiciales para Rusia.

El sistema SWIFT, con sede en Bélgica, permite decenas de millones de transacciones diarias entre bancos, bolsas financieras y otras instituciones. Estados Unidos ha bloqueado previamente a Irán del sistema debido a su programa nuclear.

Funcionarios europeos han señalado que la pérdida de acceso a SWIFT por parte de Rusia podría suponer un lastre para la economía mundial en general. Rusia también ha equiparado una expulsión del SWIFT a una declaración de guerra. Y dado que el sistema consolida la importancia del dólar estadounidense en las finanzas mundiales, los vetos también conllevan el riesgo de empujar a los países a utilizar alternativas a través del gobierno chino o de tecnologías basadas en cadenas de bloques.

Brian Frey, exfiscal del Departamento de Justicia durante el gobierno de Trump, dijo que si bien SWIFT es el principal sistema de mensajería para los pagos financieros, hay alternativas y expulsar a Rusia crearía problemas inmediatos para la comunidad internacional.

Las sanciones incluyen enfocarse en los dos mayores bancos rusos: Sberbank y VTB Bank. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que las sanciones en general apuntan a casi el 80% de todos los activos bancarios en Rusia y tendrán un efecto profundo y duradero en la economía rusa y el sistema financiero.

Las personas cercanas a Putin también han sido objeto de las últimas sanciones. Entre ellas se encuentran el exjefe de despacho Sergei Ivanov; Andrey Patrushev, un aliado de Putin que ha ocupado altos cargos en la empresa estatal Gazprom Neft, y el exviceprimer ministro Igor Sechin, actual presidente del consejo de administración de la petrolera Rosneft.

El Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra bancos, la industria de defensa y funcionarios de seguridad de Bielorrusia por el apoyo a la invasión rusa a Ucrania.

Biden aseveró que las medidas de control de las exportaciones que ordenó impondrán un grave coste a la economía rusa, tanto de forma inmediata como a lo largo del tiempo. Las medidas restringirán el acceso de Rusia a semiconductores, computadoras, telecomunicaciones, equipos de seguridad de la información, láseres y sensores.

Vamos a perjudicar su capacidad de competir en una economía de alta tecnología del siglo XXI, declaró Biden.

___

Los periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor, Josh Boak, Fatima Hussein, Matthew Lee, Lisa Mascaro, Chris Megerian en Washington y Bruce Schreiner en Louisville, Kentucky, contribuyeron a este despacho.