LO ÚLTIMO: Gran Bretaña: "No apartaremos la vista"

Las noticias más recientes sobre de la crisis entre Ucrania y Rusia:

___

LONDRES - El primer ministro británico Boris Johnson dice que el presidente ruso Vladimir Putin ha desatado la guerra en nuestro continente europeo y que Gran Bretaña no puede apartar la vista ni lo hará.

En un discurso televisado el jueves, Johnson dijo que el Reino Unido y sus aliados acordarán un paquete masivo de sanciones económicas diseñado para trabar la economía rusa.

Nuestra misión es clara: esta aventura odiosa y bárbara de Vladimir Putin debe culminar diplomática, política, económica y militarmente en un fracaso, dijo Johnson, quien prevé dar mayores detalles sobre las nuevas sanciones en las próximas horas.

Está en curso una vasta invasión por tierra, mar y aire, dijo Johnson, (Putin) ha atacado un país amistoso sin provocación ni excusa creíble.

El jefe de gobierno dijo que Occidente debe poner fin colectivamente a su dependencia del petróleo y gas rusos que durante demasiado tiempo ha permitido a Putin controlar la política occidental.

___

MOSCÚ - El Ministerio de Defensa de Rusia dice que su Ejército ha destruido 74 instalaciones militares ucranianas, incluidas 11 bases aéreas.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ordenó que los militares ucranianos sean tratados con respeto y a quienes depongan las armas se les ofrezcan salvaguardas.

Además, el ministerio ruso confirmó la pérdida de un avión de ataque Su-25 debido a un error del piloto.

___

PARíS “ El presidente francés, Emmanuel Macron, dice que Francia y sus aliados europeos hicieron todo lo posible para evitar el ataque a Ucrania y advierte que no mostrarán ninguna debilidad en su respuesta.

En un discurso a la nación el jueves, el mandatario declaró que el ataque de Rusia es un punto de inflexión en la historia europea y como resultado habrá profundas consecuencias para nuestro continente y cambios en nuestras vidas.

Dijo que a este acto de guerra, responderemos sin debilidad, responderemos con calma y de manera decidida y unida.

Hemos intentado todo para evitar esta guerra, pero está aquí y estamos listos, dijo Macron.

Indicó que las sanciones serán proporcionales a las operaciones militares de Rusia, apuntando a su economía y su sector energético.

No mostraremos debilidad, dijo Macron. Tomaremos todas las medidas necesarias para defender la soberanía y la estabilidad de nuestros aliados europeos.

___

BRATISLAVA, Eslovaquia ” El gobierno eslovaco autorizó el despliegue de hasta 1.500 soldados para ayudar a proteger la frontera con Ucrania tras el ataque de Rusia.

El Ministerio de Defensa informó el jueves que recurrirá a los militares si hay una ola masiva de refugiados. El gobierno dijo que Eslovaquia también está lista para abrir más cruces fronterizos con Ucrania si es necesario.

Eslovaquia levantó la semana pasada todas las restricciones de coronavirus para posibles refugiados provenientes de Ucrania en caso de una invasión rusa.

___

BUCAREST, Rumania ” El presidente de Rumania condena el ataque censurable a Ucrania y dice que el presidente ruso Vladimir Putin amenaza la paz de todo el planeta.

Rumania, que tiene frontera con Ucrania, es miembro de la OTAN y la Unión Europea. El presidente rumano Klaus Iohannis dijo que Rusia optó por el camino censurable y totalmente ilegal de violencia armada masiva contra un estado independiente y soberano.

Iohannis dijo que Rumania, un país de 19,5 millones de habitantes, está preparado para afrontar las consecuencias económicas y humanitarias que pudiera generar el conflicto.

Enfatizó que Rumania no se dejará arrastrar al conflicto militar en Ucrania y las autoridades rumanas tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos".

___

BRUSELAS ” El secretario general de la OTAN dice que Rusia ha iniciado una guerra contra Ucrania y ha quebrado la paz en el continente europeo.

Jens Stoltenberg convocó una cumbre de los líderes de la alianza para el viernes.

Esta es una invasión deliberada, a sangre fría y largamente planeada, afirmó Stoltenberg, quien acusó a Rusia de utilizar su fuerza para intentar reescribir la historia.

Rusia lanzó un amplio ataque sobre Ucrania en la madrugada del jueves, golpeando ciudades y bases militares con ataques aéreos o bombardeos. El gobierno ucraniano dijo que los tanques y soldados rusos han cruzado sus fronteras.

___

HELSINKI ” Lituania, miembro de la OTAN y con frontera con Rusia, Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado, en el Mar Báltico, declara el estado de emergencia a partir del jueves por la tarde debido a la situación en Ucrania.

El decreto firmado por el presidente lituano, Gitanas Nauseda, reforzó la protección fronteriza. Entre otras cosas, da a las autoridades el derecho a controlar e inspeccionar vehículos, personas y equipajes en las zonas fronterizas.

Lituania limita además con Polonia y Letonia, que también forman parte de la OTAN.

___

BRUSELAS ” La OTAN acuerda reforzar sus contingentes aéreos, terrestres y marítimos en el flanco este de la alianza, cerca de Ucrania y Rusia, tras la ofensiva militar ordenada por Moscú sobre su vecino.

Hemos aumentado la preparación de nuestras fuerzas para responder a todas las contingencias, señalaron los embajadores de la OTAN en un comunicado tras una reunión de urgencia el jueves.

Aunque algunos de los 30 miembros de la alianza están enviando armas, munición y otros equipos a Ucrania, la OTAN como organización no lo hace, y no lanzará ninguna acción militar en apoyo de Kiev.

Las naciones más próximas al conflicto ” Estonia, Letonia, Lituania y Polonia ” están las que han propiciado las inusuales consultas en torno al artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN, que puede activarse cuando la integridad territorial, política o la seguridad de cualquiera de las partes (de la OTAN) esté amenazada.

Hemos decidido, en línea con nuestro planteamiento defensivo para proteger a nuestros aliados, tomar medidas adicionales para reforzar aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza", agregó el comunicado. Nuestras medidas son y siguen siendo preventivas, proporcionadas y no escalatorias.

___

KIEV ” Unas 40 personas han fallecido hasta el momento en el ataque del ejército ruso a Ucrania, dice el jueves un asesor del presidente del país.

Varias docenas de personas más han resultado heridas, afirmó Oleksii Arestovich, asesor de Volodymyr Zelenskyy, que no especificó si entre las víctimas había civiles.

Por su parte, Zelenskyy dijo que las autoridades ucranianas repartirán armas a quienes estén dispuestos a defender al país.

El futuro del pueblo ucraniano depende de cada ucraniano", señaló instando a todos aquellos que puedan participar en la defensa del país a presentarse en las instalaciones del Ministerio del Interior.

___

KIEV ” El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que su país ha cortado la relación diplomática con Rusia tras su ataque.

Zelenskyy anunció la decisión el jueves luego de que Moscú lanzo un ataque masivo que incluyó operaciones aéreas y misiles. Las tropas rusas fueron vistas entrando a territorio ucraniano.

Funcionarios ucranianos afirmaron que el ejército está respondiendo a la agresión y pidieron asistencia en materia de defensa a Occidente.

___

KIEV ” Un asesor presidencial ucraniano dice que las fuerzas rusas lanzaron un ataque sobre el país desde el norte, el este y el sur. Mykhailo Podolyak señala que el ejército ucraniano está combatiendo duro".

Según Podolyak, nuestro ejército respondió causando pérdidas significativas al enemigo". Además reconoció que ha habido víctimas civiles, pero no ofreció más detalles.

Ucrania necesita ahora un apoyo mayor y muy específico del resto del mundo: ténico-militar, financiero, así como sanciones duras contra Rusia", apuntó.

Otro asesor del presidente, Volodymyr Zelenskyy, señaló que Moscú ha atacado bases aéreas y otras infraestructuras militares.

Oleksii Arestovich dijo que el ataque ruso no ha conseguido su objetivo de derrotar al ejército ucraniano. Hemos sufrido bajas, pero no son significativas, apuntó añadiendo que los ataques de Moscú no han erosionado la capacidad de combate del ejército ucraniano.

Las tropas rusas se adentraron hasta 5 kms (unas 3 millas) en territorio ucraniano en las regiones de Járkiv y Chernihiv, y posiblemente en otras zonas.

___

BEIJING ” La agencia aduanera china aprueba el jueves importaciones de trigo desde todas las regiones de Rusia, una medida que podría ayudar a reducir el impacto de las posibles sanciones occidentales tras el ataque de Moscú sobre Ucrania.

El 8 de febrero, los dos gobiernos anunciaron un acuerdo para que China importe trigo y cebada rusos luego de que Vladimir Putin fuese el único mandatario extranjero de alto perfil en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

El populoso mercado chino es una zona de crecimiento para otros proveedores de productos agrícolas, pero hasta ahora Beijing prohibía las importaciones desde las principales zonas de cultivo de trigo en Rusia por temor a posibles hongos y otros contaminantes.

___

BERLíN ” La ministra Exteriores de Alemania dice que hoy nos hemos despertado en un mundo diferente.

En un discurso televisado, Annalena Baerbock señaló que tras meses preparando mentiras y propaganda, el presidente Putin decidió hoy permitir que sus amenazas estuvieran seguidas de hechos terribles".

Según Baerbock, el gobierno ruso está rompiendo las reglas más elementales del orden internacional ante los ojos de todo el mundo".

Los diplomáticos alemanes que siguen en Kiev abandonarán la capital ucraniana, añadió. Más adelante se decidirá si la embajada puede reanudar su actividad desde Lviv.

___

KIEV ” El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insta a los líderes mundiales a prestar asistencia en materia de defensa al país y ayuda para proteger su espacio aéreo de Rusia.

En su declaración, que se produjo un ataque ruso de amplio espectro que se inició en la madrugada del jueves, Zelenskyy señaló que Moscú ha desatado una guerra con Ucrania y con todo el mundo democrático" y que Vladimir Putin quiere destruir nuestro estado, todo lo que hemos construido.

El mandatario elogió el valor de sus soldados y pidió a la población que no se deje llevar por el pánico.

Estamos iniciando la creación de una coalición antiPutin", manifestó. Ya he instado a los líderes mundiales a que golpeen a Putin con todas las sanciones posibles, ofrezcan apoyo de defensa a gran escala y cierren el espacio aéreo sobre Ucrania para el agresor.

Juntos debemos salvar a Ucrania, salvar el mundo democrático, y lo haremos", dijo.

___

MOSCÚ ” Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran una fila de vehículos militares rusos entrando a Ucrania desde anexionada península de Crimea.

El ejército ruso lanzó un amplio ataque sobre Ucrania el jueves. Dejando a un lado las condenas y sanciones internacionales, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a otros países de que cualquier intento de intervenir podría derivar en consecuencias que nunca han visto.

___

BEIJING ” El Ministerio de Exteriores de China repite el jueves su llamado al diálogo para resolver la crisis en Ucrania, al tiempo que se niega a criticar las acciones de Rusia y acusa a Estados Unidos y a sus aliados de empeorar la situación.

El asunto ucraniano es complejo en su contexto histórico (...) lo que estamos viendo hoy es la interacción de factores complejos, señaló la vocera del ministerio, Hua Chunying.

Según la portavoz, Beijing sigue esperando que todas las partes implicadas no cierren la puerta a la paz y entablen un diálogo y consultas para evitar que la situación siga empeorando".

Aunque China no ha respaldado el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania por parte de Putin ni su decisión de enviar tropas allí, Hua dijo que el país pidió a las partes que respeten las preocupaciones de seguridad legítimas de los demás".

Todos los bandos deben trabajar por la paz en lugar de agravar la tensión o exagerar la posibilidad de una guerra, añadió Hua repitiendo el lenguaje que suele usar Beijing para criticar a la postura occidental en la crisis.

___

PARíS ” El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien había trabajado hasta el último minuto para encontrar una solución diplomática a la crisis, dice que su país condena firmemente la decisión de Rusia de librar una guerra y promete respaldo a Ucrania.

Macron señaló el jueves que Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato". El mandatario habló por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, quien pidió un apoyo europeo unido", de acuerdo con un comunicado de la presidencia gala.

Según Macron, Francia está trabajando con sus socios y aliados para el final de la guerra".

___

BRUSELAS ” La Unión Europea está planeando el paquete de sanciones más fuerte y duro de su historia en una reunión de emergencia el jueves, mientras el ejército ruso ataca Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó que el objetivo es la estabilidad en Europa y el conjunto del orden de paz internacional, y haremos que el presidente (Vladimir) Putin sea responsable por ello".

Presentaremos un paquete de sanciones masivas y selectivas a los líderes europeos para su aprobación", afirmó.

El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, lo calificó como el paquete más fuerte y duro" jamás considerado por Bruselas.

___

TOKIO ” El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condena las acciones militares de Rusia en Ucrania y señala que su país responderá con rapidez en coordinación con Estados Unidos y otros aliados.

Esta invasión rusa pone en peligro el principio básico del orden internacional que prohíbe una acción unilateral de fuerza en un intento de cambiar el statu quo. Condenamos enérgicamente a Rusia y responderemos rápidamente en cooperación con Estados Unidos y otras naciones occidentales", afirmó el mandatario desde su residencia oficial en Tokio.

España, Francia, Australia e Italia, entre otros, condenaron el ataque ruso. Alemania y Turquía advirtieron además a sus ciudadanos en Ucrania que se queden en un lugar seguro.

___

BRUSELAS ” El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, convoca a los embajadores de la alianza para evaluar la invasión rusa de Ucrania, que tiene frontera con varios de sus miembros.

La reunión del jueves en la mañana abordará la situación en Ucrania y las consecuencias del ataque no provocado de Rusia.

Stoltenberg ya había condenado antes la invasión, afirmando que A pesar de nuestras repetidas advertencias y de nuestros incansables esfuerzos diplomáticos, Rusia ha elegido el camino de la agresión".

Además, advirtió a Moscú de que la OTAN hará todo lo necesario para proteger y defender" a sus miembros.

Calificó la invasión de grave violación del derecho internacional y grave amenaza para la seguridad euroatlántica. Pido a Rusia que cese su acción militar de inmediato".

___

MOSCÚ ” El ejército de Rusia dice que ha neutralizado los medios de defensa aérea y las bases aéreas de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los ataques su ejército han suprimido los medios de defensa aérea del ejército ucraniano y han inhabilitado la infraestructura de las bases militares ucranianas. Además, negó los reportes acerca del derribo de uno de sus aviones de guerra en Ucrania.

El ejército ucraniano, por su parte, dijo que derribó cinco aeronaves rusas mientras se defendía del ataque del país vecino.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció un ataque sobre Ucrania en un discurso televisado en la madrugada del jueves. La comunidad internacional ha condenado la acción.