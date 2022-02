López Obrador: Blinken está desinformado sobre periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, está desinformado sobre las amenazas a los periodistas en México, en reacción a un mensaje del funcionario estadounidense solidarizándose con ellos.

Cinco periodistas han sido asesinados en el país en lo que va del año. Blinken envió un tuit al respecto el martes: El elevado número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas que enfrentan son preocupantes. Yo me sumo a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con las personas cuyos seres queridos dieron sus vidas por la verdad.

López Obrador pareció tomar el comentario como una crítica a los esfuerzos de México para investigar esos crímenes y proteger a los periodistas, un grupo con el que se ha estado peleando recientemente.

No es cierto, dijo. En todos los casos se está actuando. No hay impunidad, no son crímenes de Estado.

Más adelante, López Obrador dijo que quizás Blinken recibió mala información de otras agencias estadounidenses, y mencionó a la CIA, el FBI y la agencia federal antidrogas.

Lo están engañando, lo están utilizando, indicó. Nosotros no toleramos la impunidad de nadie.

Tras las declaraciones del mandatario, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, difundió el miércoles en la noche una misiva que le envió a su homólogo estadounidense en la que le hace notar que los casos de los periodistas asesinados se encuentran bajo indagación de las autoridades locales y federales, y que se trabaja para garantizar que no haya impunidad.

Al referirse a los avances de los casos, Ebrard dijo que se ha logrado la detención y vinculación a proceso de seis personas presuntamente involucradas en tres de los cinco homicidios. Asimismo, el canciller se refirió al mecanismo binacional del Encuentro Bicentenario para la cooperación en materia de seguridad, y a los avances que han logrado en algunos puntos como el tráfico ilícito de armas de fuego, que aseguró son empleadas para la mayoría de los homicidios que se cometen en México, y que presumiblemente también fueron utilizadas contra periodistas.

Por su parte, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que Washington continúa colaborando con México en favor de la seguridad. En un mensaje en Twitter, señaló que apoyan las medidas mexicanas en todos los niveles para combatir la impunidad de todos los crímenes y proporcionar justicia a víctimas y sus familiares.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ha dicho que la tasa de impunidad en México en los casos de asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos es de más de 90%.

En los primeros meses de su mandato López Obrador parecía disfrutar de las discusiones con los periodistas en sus encuentros diarios con la prensa, pero conforme han crecido las críticas a su gobierno sus ataques a los periodistas se han vuelto más incisivos, especialmente contra varios reporteros prominentes que han cuestionado aspectos de su administración.

El miércoles dijo que los periodistas mienten como respiran.