López Obrador: Blinken desinformado sobre periodistas

un grupo con el que se ha estado peleando recientemente.

No es cierto, dijo. En todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de estado.

Más adelante, Lopez Obrador dijo que quizás Blinken recibió mala información de otras agencias estadounidenses, mencionando a la CIA, el FBI y la agencia federal antidrogas.

Lo están engañando, lo están utilizando, indicó. Nosotros no toleramos la impunidad de nadie.

Dijo que va a instruirle a su secretario de Relaciones Exteriores que provea a Blinken información sobre todos los asesinatos recientes.

El subsecretario del Interior para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha dicho que la tasa de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos es de más de 90%.

A inicios de su mandato, López Obrador parecía disfrutar de las discusiones con los periodistas en sus encuentros diarios con la prensa, pero a medida en que las críticas a su gobierno, sus ataques se han vuelto más incisivos, especialmente contra varios reporteros prominentes que han cuestionado aspectos de su administración.

El miércoles, dijo que los periodistas mienten como respiran.