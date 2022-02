A 25 años, víctimas de Legión de Cristo exigen reparaciones

y de los superiores que los encubrieron, algunos de los cuales conservan posiciones de poder.

En 2020, la Legión se retractó públicamente de los juicios institucionales y personales negativos acerca del carácter y los motivos de las personas que formularon acusaciones legítimas y necesarias en el reportaje del Courant. Con respecto a las víctimas, a las que nombró, dijo: Hoy reconocemos que sus acusaciones a favor de la verdad y la justicia fueron proféticas.

Pero José Barba, uno de los ocho denunciantes originales, quiere que la Legión se retracte formalmente de lo que llama las mentiras que la orden entregó al Courant para tratar de desacreditarlo a él y las demás víctimas. Estas incluyen una carta según él falsificada de un obispo chileno que había investigado a Maciel en la década de 1950 y declaraciones de cuatro mexicanos según los cuales las víctimas habían intentado enrolarlos en una conspiración contra Maciel.

Barba, quien dice representar a las víctimas Arturo Jurado y José Antonio Pérez Olvera, escribió un borrador de carta al Courant y el diario del Vaticano para que la presentara la Legión a fin de retractar sus denuncias. Pero el superior de la Legión, el padre Eduardo Robles-Gil, se negó durante una reunión de mediación en diciembre de 2019 en Ciudad de México, afirmó Barba.

En un resumen de esa reunión fechado el 4 de enero de 2020, Barba dijo que el cálculo inicial de la Legión de una oferta de unas pocas decenas de miles de dólares para cada una de las tres víctimas restantes para cerrar el caso era humillante, y propuso formar un equipo de cinco expertos en arbitraje para determinar una reparación más justa.

Robles-Gil firmó el resumen con la siguiente aclaración: Recibo esto sin aceptar el proceso que se pide y queda a consideración nuestra aceptarlo o no.

El nuevo superior de la Legión, el padre John Connor, elegido en febrero de 2020, trató sin éxito de comunicarse con Barba. Dos cartas suyas no recibieron respuesta, hasta que Barba le pidió en un email el 5 de enero de 2021 que reanudaran las negociaciones.

Connor le aseguró que quería encontrar la manera de contribuir a sanar y cerrar los dolorosos sucesos de la historia de nuestra congregación. Pero Connor dijo en un email que la propuesta de Barba de los cinco expertos no ayudaría a encontrar una solución compartida.

Barba no le respondió: No confío en ellos porque no es de buena fe, dijo a la AP.