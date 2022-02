Oscar: "Bestia" de Chile, un corto para remover conciencias

en trabajos de tortura.

Representar esta historia en un cortometraje animado con tintes de thriller psicológico, en lugar de un documental o un formato más realista, ha ayudado a que la gente se abra a seguir hablando de estos temas de una forma distinta, dijo Covarrubias, cuya obra abre un agujero a una parte de la historia chilena sobre la que todavía hay muchas reticencias en una sociedad a la que aún le cuesta hablar de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.

En el caso de ˜Bestia™, hay ficción, reflexión, simbolismo, filosofía, poética y creo que todo eso junto termina por mostrarnos este tipo de realidades de una forma profunda, estéticamente más efectiva o distinta a lo que habíamos visto antes", dijo. "A través de la estética y de la filosofía creo que podemos quizá reflexionar de mejor forma y termina siendo este tipo de piezas una especie de caballito de Troya para poder entrar en la conciencia humana quizá de una forma también más orgánica.

Covarrubias ha trabajado como animador en distintas series de televisión y ha dirigido otros cortometrajes: El almohadón de plumas de 2007 y La noche boca arriba de 2013. Bestia, que llevó cuatro años en medio de un estallido social y una pandemia, y que ya le ha merecido reconocimientos en grandes festivales como los de Guadalajara y Berlín, le ha permitido llegar a personas de todo el mundo que no conocían la historia y volver a hablar, desde otro punto de vista, de un tema político y profundamente necesario.

Ahora que estamos nominados a los Oscar, ese espacio que nosotros mismos nos hemos ganado es muy importante aprovecharlo para seguir hablando de estos temas. Más allá de ganar el Oscar o no, creo que es importante establecer este tipo de conversaciones y seguir reflexionando, dijo.

Reconoció, empero, que la sola candidatura hizo que él y su equipo explotáramos de emociones.

Bestia se medirá el 27 de marzo en Los íngeles con Affairs of the Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper. Covarrubias, quien destacó el gran trabajo de todos sus contrincantes, piensa que puede seguir la estela de otras producciones chilenas como Historia de un oso de Gabriel Osorio Vargas, que se alzó con la estatuilla en 2016.

Está difícil, pero creo que hay posibilidades porque ˜Bestia™ es el único cortometraje que habla de un tema político de forma explícita, se diferencia del resto en ese sentido. Creo que también es el más oscuro, el más intenso, el que causa más sensaciones extrañas, entonces dependiendo quizá de los gustos de los votantes, creo que sin duda tiene posibilidades.

Sin embargo, tratando de mantener los pies en la tierra, agregó que le gusta pensar que la nominación es suficiente, que en el fondo estar nominado es súper importante y "eso queda en la historia.

Entre los mayores retos que él y sus compañeros enfrentaron a la hora de realizar este cortometraje estuvo hacer algo sin diálogo.

Nos preocupamos de que todo se narre a través del gesto y también de la configuración de las escenas, las escalas de plano", explicó Covarrubias. "Cinematográficamente es un reto que terminó siendo algo muy positivo; creo que cada valor de plano y cada utilería en términos de ambientación artística terminaba siendo un narrador más.

Las influencias del thriller psicológico de los años 60 y 70 los llevaron a adoptar el punto de vista del victimario y no de la víctima, algo menos usual a la hora de abordar temas políticos en cine.

Siempre se habla de esa herida que no está cerrada en Chile y creo que cuando uno se enfrenta a esa herida, también está configurada por el victimario. Si nosotros recorremos esa herida solamente desde el punto de vista de la víctima, quizás nos va a faltar información, dijo Covarrubias, resaltando lo difícil que fue para él y su equipo tratar de meterse en la cabeza de Olderí¶ck.

Recrearla no fue sencillo y trabajaron con distintos materiales y texturas para generar una visualidad general pero bien acotada: un material similar a la cerámica para las caras, con un acabado que se asemeja a la porcelana, y dos tipos de cartón para los fondos.

Los fondos construidos con materialidad más homogénea, en contraposición de los personajes que están configurados con telas y un símil de la cerámica y el perro que está también hecho de vellón. Ese contraste entre figura y fondo hace que los personajes terminen destacándose un poco más, dijo, en una obra donde también resalta visualmente el poder de los alimentos.

Cuando la protagonista corta un pedazo de carne o unta el pan con mermelada, los alimentos son reales.

Sentimos pertinente esa intromisión de la realidad y en este caso de la carne, porque estábamos hablando de una fragmentación de la carne, de una destrucción también de la carne, señaló Covarrubias. Esa intromisión de la realidad para nosotros era muy importante porque nos deja entrever que esto no es tan ficción.

Aunque ya está en camino a los Premios de la Academia, Bestia continuará su recorrido por varios festivales del mundo en los próximos meses, incluidos Hong Kong, South by Southwest (Texas) y varios más en Europa. El corto está disponible en Vimeo, donde puede rentarse por 2,20 dólares o adquirirse por 5,50.