Crisis de Ucrania deja a Turquía en un dilema

Las noticias más recientes sobre de la crisis entre Ucrania y Rusia:

ANKARA - Turquía está atrapada entre Rusia y Ucrania en momentos en que aumentan las tensiones entre esos dos países, ambos vecinos suyos adyacentes al Mar Negro.

No podemos darle la espalda a ninguno de los dos, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre esos dos países.

Tenemos relaciones económicas, militares y políticas con Rusia. También tenemos relaciones económicas, militares y políticas con Ucrania... Nuestro objetivo es tomar medidas de tal manera que podamos resolver este problema sin tener que darle la espalda a ninguno de los dos, manifestó Erdogan a reporteros.

Turquía en varias ocasiones ha ofrecido mediar entre los dos países. El país está ubicado en la costa sur del Mar Negro, con Ucrania al norte y Rusia al noreste.

Los comentarios de Erdogan fueron reportados por el diario Hurriyet y otros medios el miércoles.

__________

JERUSALÉN - Tras mantener un bajo perfil en la crisis entre Rusia y Ucrania debido a que tiene buenas relaciones con ambos, Israel declaró que defiende la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el miércoles un comunicado expresando su consternación por la grave escalada en el este de Ucrania, donde Rusia reconoció la independencia de dos regiones separatistas.

El comunicado no menciona a Rusia, que según Estados Unidos y la OTAN está a punto de lanzar una invasión total de Ucrania.

El comunicado dice que Israel espera que se llegue a una solución diplomática que lleve a la calma, y está dispuesto a ayudar si se le pide.

El ministerio también expresó inquietud por el bienestar de sus ciudadanos en Ucrania y el de la comunidad judía en ese país.

En Israel viven miles de inmigrantes judíos provenientes de lo que fue la Unión Soviética, incluyendo de Ucrania.

__________

LONDRES - La ministra británica de Exteriores defendió la velocidad y magnitud de las sanciones impuestas contra Rusia, afirmando que algunas medidas quedan en reserva para el caso de que ocurra una invasión total de Ucrania.

La secretaria Liz Truss declaró al canal Sky News que Occidente desea mantener algunas sanciones en reserva a fin de frenar las ambiciones del presidente ruso Vladimir Putin. Las autoridades británicas dicen que desean verificar el desplazamiento de tropas rusas antes de proceder con más sanciones.

Hemos escuchado al mismo Putin decir que ha enviado tropas, comentó Truss. Todavía no tenemos pruebas de que eso ha ocurrido. Lo que pensamos es que habrá una invasión total, incluyendo, posiblemente de Kiev.

Truss defendió la decisión del gobierno británico de imponer sanciones a solo cinco bancos rusos y a tres individuos acaudalados, luego que Putin reconoció la independencia de tres regiones separatistas ucranianas y envió tropas como fuerzas de paz.

La oposición británica y varios expertos han criticado al gobierno por no imponer sanciones más severas, especialmente luego que Estados Unidos y la Unión Europea asumieron una postura más agresiva hacia Putin.

__________

WELLINGTON, Nueva Zelanda - El gobierno neozelandés convocó al embajador ruso Georgii Zuev para expresarle el deseo de Nueva Zelanda de que Rusia regrese al canal diplomático para resolver la crisis en Ucrania.

La ministra de Exteriores Nanaia Mahuta se encuentra fuera del país, pero emitió un comunicado informando que el embajador ruso fue convocado para escuchar la fuerte oposición de Nueva Zelanda a las acciones tomadas por Rusia los últimos días, y condenar lo que parece ser el inicio de una invasión rusa del territorio ucraniano.

El ministerio le confirmó a la AP que la reunión tuvo lugar, pero declinó dar más detalles.

__________

MOSCÚ - La agencia de noticias rusa Tass reportó el miércoles que Rusia ha empezado a evacuar el personal de todas sus sedes diplomáticas en Ucrania.

Rusia tiene una embajada en Kiev y consulados en Kharkiv, Odesa y Lviv.

La embajada en Kiev confirmó que ha empezado la evacuación, reportó Tass. Un fotógrafo de The Associated Press en Kiev vio que la bandera rusa ya no estaba ondeando en la embajada.