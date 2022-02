Veteranos de Fort Ord temen que toxinas les causaran cáncer

parecen proféticos.

Les dije: ˜Si hacemos lo que tenemos que hacer en este momento, nadie sabrá que hicimos lo correcto. Pero si lo hacemos mal, lo sabrán, porque en unos 20 años la gente comenzará a morir™, dijo.

La AP obtuvo una lista de los colegas de trabajo de Gandy de un solo día en el aeródromo en 1986. Había 46 pilotos y soldadores, mecánicos e ingenieros de radio. Hoy, se le dijo a él, casi un tercio de ellos ha muerto, muchos de cáncer y enfermedades raras, algunos tenían cincuenta y tantos años.

Sabía que tres excolegas habían fallecido, no 13. Me siento terrible, manifestó entre lágrimas. Me rompe el corazón. Esos muchachos eran buenos y merecían algo mejor.