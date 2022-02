Muere el bailarín Danton a los 102 años

Henry Danton, quien tuvo una carrera internacional como bailarín y profesor antes de mudarse a Mississippi y continuar enseñando danza incluso después de cumplir 100 años, falleció el 9 de febrero, informó una casa funeraria. Tenía 102 años.

El 20 de marzo se realizará una celebración por la vida de Danton en el South Mississippi Ballet Theatre en Hattiesburg.

Su nombre verdadero era Henry David Boileau Down y nació en Bedford, Inglaterra. Danton comenzó su carrera en danza en 1940. De acuerdo con la í“pera Real de Londres, aparecía regularmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial con el Ballet Sadler™s Wells, que se convirtió después en el Ballet Real. Bailó en la producción original de Variaciones Sinfónicas de Frederick Ashton en 1946.

Danton también bailó con ensambles de gira en Europa, Australia, Asia y Sudamérica, y colaboró con compañías como el Ballet de la í“pera de París y el Ballet Nacional de Australia.

Trabajó con compañías nacionales de danza en Venezuela y Colombia, además de dar clases en varios lugares incluyendo el Sarah Lawrence College, el Centro Martha Graham de Danza Contemporánea y la escuela de artes Juilliard en Nueva York.

El diario The Hattiesburg American reportó que Danton se mudó a Petal, Mississippi, en la década de 1990 porque disfrutaba su estilo de vida más relajado. Enseñó ballet en Hattiesburg, Petal, Columbia y Laurel y ocasionalmente en el Belhaven College en Jackson.

En 2020, la Comisión de Arte de Mississippi le entregó el Premio de Arte de los Gobernadores a la trayectoria en danza.

Danton dijo que se enamoró del ballet cuando vio la última presentación de una compañía rusa en Covent Garden en Londres antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, bailarines profesionales varados en Londres comenzaron el pequeño Ballet Aliado con un presupuesto muy ajustado y duró sólo semanas, dijo Danton. El Ballet Sadler™s Wells y El Ballet Internacional también estaban comenzando y Danton se unió.

Era absolutamente ridículo, tenía 18 meses de entrenamiento y estaba haciendo papeles principales con una primera bailarina, dijo Danton al Hattiesburg American en 2019.

Cuando tenía 100 años, Danton volvió a Inglaterra y recibió la medalla de plata en la Competencia Internacional de Ballet Genée que había ganado en 1942.

Durante la guerra no había plata disponible. Todo se estaba usando para las municiones y la lucha de la guerra, así que no había nada disponible, dijo Danton a la BBC en 2019. Cuando la gané, me enviaron una nota diciendo ˜recibirá la medalla cuando tengamos metal disponible™ y he tenido que esperar todo este tiempo por ella.