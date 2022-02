Occidente impone sanciones a Rusia tras avance en Ucrania

por los últimos pasos militares rusos en Ucrania.

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió en que, si Putin se adentra más en Ucrania, Occidente se movería al unísono. Si Rusia decide una vez más usar la fuerza contra Ucrania, habrá sanciones aun más fuertes, incluso un precio más alto a pagar, advirtió.

Tras el fracaso de la diplomacia, los líderes occidentales afirmaron que los movimientos de Putin en Ucrania violaban innumerables acuerdos internacionales y que había llegado el momento de actuar.

Hace tiempo que las potencias occidentales dejaron claro que el destino de Ucrania no merecía una confrontación militar directa con Rusia y la posibilidad de una guerra mundial, por lo que las sanciones constituían su única opción.

No hay límites a lo bajo que están dispuestos a caer, no hay mentiras demasiado descaradas, no hay líneas rojas que no estén dispuestos a cruzar, afirmó la primera ministra lituana Ingrida Simonyte al resumir el disgusto que se siente en América del Norte, Europa y las democracias fronterizas con Rusia como Japón y Corea del Sur.

Sin embargo, Putin siguió confundiendo al mundo con una estrategia que no dejaba en claro los alcances de una invasión, algo que provocaría la aplicación de las sanciones más graves.

Rusia aseguró que estaba enviando fuerzas de paz al este de Ucrania, pero el comisionado Borrell, enfatizó que tropas rusas se encontraban en territorio soberano ucraniano.

Yo no diría que es una invasión en toda regla, pero hay tropas rusas en suelo ucraniano, admitió Borrell.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, no se anduvo con rodeos. Rusia ya ha invadido Ucrania. Lo hicieron en 2014, ocuparon ilegalmente Crimea y Donbás. Esta es una nueva invasión de su territorio soberano, añadió Wallace.

Cualquiera que sea la descripción, los últimos acontecimientos fueron suficientes para obligar al bloque de 27 naciones a entrar en modo de alerta máxima, y los ministros de Relaciones Exteriores de la UE subrayaron que las sanciones anunciadas el martes se hicieron en estrecha consulta con Estados Unidos y otros aliados occidentales.

Es probable que no llegue al paquete masivo con el que amenazaron la UE y Washington ante una invasión militar total en el territorio nacional que Kiev aún controla. La forma en que respondamos nos definirá para las generaciones venideras, aseguró Simonyte.

Sin embargo, un exceso de sanciones precipitado podría perjudicar la respuesta internacional, opinó el mandatario británico.

Este es el primer tramo, la primera ración de lo que estamos dispuestos a hacer, y tenemos más sanciones listas para ser desplegadas, dijo Johnson a los legisladores británicos.

Es un primer paso, coincidió el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian. Tenemos más munición.

El anuncio que hizo Biden pareció mantener resguardadas algunas de las sanciones más duras y amplias previstas por Estados Unidos.

Entre ellas, la prohibición de las exportaciones, que privaría a Rusia de tecnología de punta para sus industrias y su ejército, y otras restricciones financieras más drásticas que podrían paralizar la capacidad de Rusia para hacer negocios con el resto del mundo.

___

El periodista de Associated Press Aamer Madhani informó desde Washington.

___

Reporteros de AP de todo el mundo colaboraron para este despacho.