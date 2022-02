Rusia incluye zonas en manos de Kiev como territorio rebelde

Rusia indicó el martes que consideraba que zonas controladas por las fuerzas ucranianas formaban parte de los territorios rebeldes a los que reconoció la independencia en el este de Ucrania.

El comunicado subía las apuestas en la región, en medio de temores de Occidente a que Moscú pudiera preparar una invasión plena de Ucrania. Alemania anunció pasos para bloquear un gasoducto con Rusia, mientras otros aliados occidentales preparaban sendos anuncios de sanciones contra Moscú.

El parlamento ruso tramitaba también el martes unas propuestas de ley para reforzar sus lazos con los territorios rebeldes en el este de Ucrania, al día siguiente de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociera la independencia de las dos regiones. Las iniciativas podrían preparar el terreno para que las tropas rusas se adentrarán en Ucrania como temían Estados Unidos y sus aliados.

Poco después de que el mandatario ruso firmara el decreto se vieron caravanas de vehículos blindados avanzando por los territorios bajo control rebelde. En un primer momento no estaba claro si eran rusos.

Las autoridades rusas aún no habían reconocido ningún despliegue militar en las zonas rebeldes, pero Vladislav Brig, miembro del consejo separatista local en Donetsk, dijo a la prensa que las tropas rusas ya habían llegado, adoptando posiciones en el norte y oeste del territorio.

Putin decidió reconocer a Luhansk y Donetsk como estados independientes tras casi ocho años de conflicto separatista, que se ha cobrado más de 14.000 vidas y devastado el Donbás, el corazón industrial en el este de Ucrania. La decisión de Putin fue recibida con aprensión por muchos países del mundo.

Desde que estalló el conflicto, semanas después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea en 2014, Ucrania y sus aliados occidentales han acusado a Moscú de respaldar a los separatistas con tropas y armas, algo que el país ha negado afirmando que los rusos que combatieron allí eran voluntarios. La decisión del lunes formalizaba la influencia de Rusia sobre las regiones y le daba vía libre a desplegar sus fuerzas allí.

Las propuestas de ley, que se esperaba fueran aprobadas con rapidez el martes en las dos cámaras del parlamento ruso, plantean lazos militares y la posibilidad de establecer bases militares rusas en las regiones separatistas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zeleneskyy, intentó llamar a la calma en un discurso televisado el lunes por la noche. No tenemos miedo a nada ni a nadie. No debemos nada a nadie. Y no regalaremos nada a nadie, afirmó.

Su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, tenía previsto reunirse el martes en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, según el Departamento de Estado.

El Kremlin reconoció su propia agresión contra Ucrania, dijo en Twitter el ministro ucraniano de Defensa, Olekssi Reznikov, que describió las acciones rusas como un nuevo Muro de Berlín e instó a Occidente a sancionar a Rusia con rapidez.

La Casa Blanca respondió con rapidez a Rusia y emitió un decreto para prohibir la inversión y el comercio estadounidense en las regiones separatistas, así como medidas adicionales -probablemente sanciones- que se anunciarían el martes. Esas sanciones eran independientes de las que ha preparado Washington en caso de una invasión rusa, según un funcionario de alto rano que informó a la prensa bajo condición de anonimato.

Alemania anunció medidas para frenar el proceso de certificación de gasoducto Nord Stream 2 desde Rusia, dijo el canciller, Olaf Scholz.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el martes que Gran Bretaña también introduciría sanciones económicas inmediatas contra Rusia y advirtió que Putin está decidido a una invasión plena de Ucrania (...) que sería absolutamente catastrófica.

Johnson dijo que Putin ha arramplado con el derecho internacional y que las sanciones británicas no se limitarían a las regiones de Donetsk y Luhansk, sino que golpearían intereses económicos rusos tan duro como podamos.

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo que las tropas rusas han entrado en el Donbás y añadió que yo no diría que es una invasión en toda regla, pero las tropas rusas están en suelo ucraniano y que la UE tomaría una decisión sobre sanciones a lo largo del día.

Aunque Ucrania y Occidente dijeron que el reconocimiento ruso de las regiones rebeldes rompía el acuerdo de paz de 2015, el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, lo puso en duda y señaló que Moscú no era una parte del acuerdo de Minsk y que el plan aún podría aplicarse si Ucrania decidía hacerlo.

El acuerdo de 2015 mediado por Francia y Alemania y firmado en Minsk, la capital de Bielorrusia, requería que Ucrania ofreciera un amplio autogobierno a las regiones rebeldes, en una victoria diplomática para Rusia tras varias derrotas militares de Ucrania. Muchos ucranianos vieron el acuerdo como una traición al interés nacional y un golpe a a integridad del país, y su aplicación está paralizada.