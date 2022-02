México responde a comentarios críticos de senador Ted Cruz

El senador federal estadounidense Ted Cruz acusó a México de socavar el imperio de la ley, y el gobierno mexicano respondió diciendo que al menos en México los candidatos aceptan su derrota cuando pierden elecciones.

El duelo verbal se produjo luego de que el senador por Texas dijo que existía una inestabilidad social cada vez más profunda en México y el colapso de la sociedad civil allí, el desplome del imperio de la ley. Cruz se refería a los recientes asesinatos de periodistas y políticos en México.

En una carta de respuesta a Cruz difundida el jueves, el embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, escribió: Lo invito a estudiar lo que sucedió en nuestras elecciones federales en junio pasado. Todos los partidos políticos, sin excepción, aceptaron los resultados y siguieron adelante para reforzar nuestra democracia y libertad de expresión.

Esa fue una referencia clara a las acciones del senador Cruz tras el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero del 2021 por partidarios del presidente saliente Donald Trump, que dejó una secuela de varios muertos, centenares de procesos judiciales contra individuos y millones de dólares en daños a la propiedad.

Cruz fue uno de un puñado de senadores republicanos que continuaron promoviendo las afirmaciones falsas de Trump de que hubo un fraude electoral masivo, incluso tras el ataque y pese a los fallos en las cortes contra reiteradas impugnaciones. Cruz votó contra la certificación de los resultados electorales esa noche y ha dicho que no se arrepiente de ese voto.

Cruz no es ajeno a controversias relacionadas con México.

El senador republicano fue criticado por viajar con su familia al balneario de Cancún en febrero del 2021 mientras millones de personas en Texas sufrían en viviendas sin calefacción tras una severa tormenta invernal en el estado.

Acortó su viaje luego que circularon en internet imágenes de él esperando su vuelo a Cancún en un aeropuerto de Houston.

Millones de texanos se habían quedado sin calefacción y sin agua corriente, y al menos 40 murieron como resultado de la tormenta. Cruz dijo más adelante que el viaje fue un error.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también se ha negado a aceptar resultados electorales.

Cuando el conteo oficial mostró que había perdido la elección presidencial en el 2006 ”aunque por un margen menor que el de Trump en el 2020_, arengó a sus partidarios para que bloquearan una céntrica avenida en la capital durante semanas, y realizó una ceremonia en la que juramentó como presidente legítimo.

López Obrador aceptó una derrota más clara en el 2012 y ganó fácilmente los comicios del 2018.

El mandatario mexicano se desentendió de las críticas de Cruz el viernes, diciendo que es de esperarse dadas las diferencias políticas entre ambos.

Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, dijo López Obrador. Pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo.