EEUU: Nuevo comisionado frontera enfrenta una difícil tarea

en cada uno de los casos una llamada de cortesía de Magnus para informarle que la policía de Tucson iba a arrestar a uno de sus agentes.

Él es la persona equivocada para la Patrulla Fronteriza, dijo Villareal, que se retiró tras 32 años en la agencia. Su conocimiento y comprensión de la vigilancia de la frontera simplemente no existen ¦ los agentes lo van a cuestionar.

Otros consideran a Magnus apto para el cargo.

Él es muy respetado por sus colegas, dijo Gil Kerlikowske, un exjefe de la policía de Seattle cuyo enfoque en el uso de la fuerza molestó a algunos agentes cuando él ocupó el cargo de Magnus del 2014 al 2017. El historial de Chris a la hora de responsabilizar a las personas es muy extensivo.

Magnus, de 61 años, nació en Lansing, Michigan, donde trabajó en la atención a emergencias, como paramédico, agente de comisario y capitán de la policía. Fue jefe de la policía en Fargo, Dakota del Norte, y Richmond, California, antes de aceptar el puesto en Tucson en enero del 2016. En ese cargo, estaba a las órdenes de los líderes electos de esa ciudad liberal de más de 500.000 habitantes.

En Tucson, Magnus creo un programa para ayudar a las personas a evadir el uso de drogas, trabajó con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los desamparados y reformó la política de uso de la fuerza del departamento. Criticó abiertamente las políticas de Trump por hacer a los inmigrantes más renuentes a compartir información sobre delitos con la policía.

Los críticos de la CBP en Tucson tienen opiniones diversas sobre Magnus. Vicki Gaubeca, de la Coalición de la Frontera Sur, dice que él promovió algunas políticas muy progresistas, pero que la Patrulla Fronteriza necesita un visionario que cambie lo que ella llama una arraigada cultura de impunidad.

En sus últimas semanas al frente de la policía, Magnus pidió el despido de un agente que cuando estaba fuera de servicio mato a tiros a un supuesto ratero en una silla de ruedas motorizada, diciendo que el incidente fue una violación clara de la política del departamento. El agente renunció el mes pasado.

Y en 2020 el propio Magnus ofreció su renuncia en relación con la muerte de una persona bajo arresto que el departamento no revelo por dos meses, pero el administrador municipal le pidió que se quedase en el puesto.

Un problema duradero que enfrenta Magnus son las acusaciones de que sus agentes en la Patrulla Fronteriza usan fuerza excesiva. Los agentes han estado involucrados en un número creciente de incidentes de uso de la fuerza y ha habido más muertes relacionadas con agentes fronterizos, aunque el número de encuentros con migrantes subió a una tasa aún más alta.

Magnus dice que el uso de la fuerza es una preocupación seria y que él piensa que la mayoría abrumadora de los agentes actúan de forma responsable. Defendió además a los equipos especializados que colectan evidencia sobre el posible uso de fuerza excesiva por agentes. Líderes demócratas en el Congreso han expresado gran preocupación sobre los llamados Critical Incident Teams, que algunos activistas dicen son operaciones de encubrimiento.

Eso no es realmente inusual en la mayoría de las agencias policiales, le dijo Magnus a la AP. No hay absolutamente ninguna razón por la que investigadores entrenados no puedan colectar ese tipo de evidencia crítica.

Fox reportó desde Washington y Snow desde Phoenix.