Cate Blanchett recibirá premio de cine del Lincoln Center

El Lincoln Center honrará a Cate Blanchett con su 47o Premio Chaplin en la gala benéfica anual de la organización artística.

Cine en el Lincoln Center anunció el premio para Blanchett el viernes. Será entregado a la actriz el 25 de abril en el Alice Tully Hall del centro.

Estamos encantados de volver a recibir a Cate Blanchett en Cine en el Lincoln Center, donde se han presentado tres de sus películas como parte del Festival de Cine de Nueva York, dijo Lesli Klainberg, directora ejecutiva de Cine en el Lincoln Center, en un comunicado. La carrera de la señora Blanchett incluye actuaciones extraordinarias en películas que van de pequeños esfuerzos independientes a importantes franquicias de estudio y con algunos de los directores más renombrados de nuestro tiempo. Es un privilegio dedicar una noche de celebración para ella, y agregar un reconocimiento más a sus múltiples y muy merecidos premios.

La gala anterior del Premio Chaplin, en honor a Spike Lee, fue pospuesta más de un año por la pandemia y se realizó finalmente en setiembre. El Premio Chaplin ha sido otorgado desde 1972 y entre sus galardonados anteriores destacan Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Elizabeth Taylor, Martin Scorsese, Meryl Streep y Sidney Poitier.

Blanchett, quien ha sido galardonada con dos Premios de la Academia por sus actuaciones en Blue Jasmine (Jazmín Azul) y The Aviator (El aviador), recientemente protagonizó la película del director mexicano Guillermo del Toro Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas) y Don™t Look Up (No miren arriba) de Adam McKay, ambas nominadas para la próxima entrega de los Oscar.