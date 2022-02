Biden: Rusia podría invadir Ucrania en cuestión de días

tendrán el efecto contrario, apuntó Wallace.

Nos lo tomamos muy en serio, agregó el ministro británico. Y vamos a enfrentar la amenaza que se está planteando.

La OTAN ha desplazado ya soldados y equipos militares a Europa del Este en una muestra de determinación que busca disuadir cualquier agresión rusa y subraya su intención de defender a sus miembros en la región en el improbable caso de que se conviertan en objetivos.

Estados Unidos empezó a desplegar 5.000 soldados en Polonia y Rumanía, y 8.500 más están a la espera. Gran Bretaña envió cientos de soldados a Polonia, y ofreció más buques y aviones de guerra, además de doblar su destacamento en Estonia. Alemania, Holanda y Noruega mandaron más efectivos a Lituania, mientras que Dinamarca y España movilizaron aviones para el control de la región del mar Báltico.

Mientras Ucrania se prepara para una posible invasión, las tensiones se dispararon en el conflictivo este del país, conocido como Donbas, donde los separatistas respaldados por Rusia combaten a las tropas de Kiev desde 2014.

Las autoridades separatistas de la región de Luhansk denunciaron un aumento de los bombardeos ucranianos a lo largo de la tensa línea de contacto, una acción que calificaron de provocación a gran escala. El funcionario separatista Rodion Miroshnik dijo que devolvieron el fuego.

Ucrania negó la denuncia y apuntó que los separatistas bombardearon a sus fuerzas, pero que éstas no respondieron. Se espera que una misión de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ofrezca su valoración de la situación más tarde en el día.

Muchos en Occidente temen que las tensiones en el este puedan servir de pretexto a Rusia para cruzar la frontera, aunque no había indicios de que los últimos choques fuesen más graves que los que ocurren normalmente. Moscú, por su parte, mostró su preocupación porque las fuerzas ucranianas, animadas por Occidente, puedan lanzar un ataque para recuperar el control de las zonas rebeldes, algo que Kiev desmiente.

Rusia niega estar planeando una invasión, pero dice que debe poder proteger sus intereses de seguridad. No quiere que Occidente incluya a Ucrania ni a otras antiguas repúblicas soviéticas en la OTAN, y quiere que la alianza suspenda el despliegue de armas cerca de las fronteras rusas y retire a sus fuerzas de Europa del Este. Estados Unidos y sus aliados han rechazado estas demandas, pero se ofrecieron a abrir un diálogo con Moscú sobre las formas de reforzar la seguridad en Europa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, señaló el jueves que algunos miembros de la OTAN no están a favor de su ingreso.

No todos los miembros de la alianza quieren a Ucrania en la OTAN, afirmó sin dar nombres. No depende del pueblo ucraniano decidir cuándo estaremos allí, porque no solo depende de nosotros, 30 países deben llegar a un consenso sobre esa decisión.

Por su parte, Maxar Technologies, una empresa comercial de imágenes satelitales que ha estado monitoreando los movimientos de los soldados rusos, reportó un aumento continuado de la actividad militar cerca de Ucrania, incluyendo un nuevo puente y un nuevo hospital de campaña en Bielorrusia. También reportó que algunas fuerzas abandonaron un campo aéreo en el país, un aliado del Kremlin, pero no estuvo claro cuál fue su destino.

Isachenkov informó desde Moscú y Cook desde Bruselas. Los periodistas de The Associated Press Dasha Litvinova en Moscú, Angela Charlton en París, Jill Lawless en Londres, Edith M. Lederer en Naciones Unidas, Frank Jordans en Berlín y Aamer Madhani, Ellen Knickmeyer, Colleen Long y Zeke Miller en Washington contribuyeron a este despacho.