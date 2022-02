"Alcarrí s y Manto de gemas triunfan en la Berlinale

El drama familiar catalán Alcarrí s y la cinta mexicana Manto de gemas fueron premiadas el miércoles en la Berlinale.

Alcarrí s, de la directora y guionista española Carla Simón, fue elegida de entre 18 películas en el Festival Internacional de Cine de Berlín por un jurado de siete miembros presidido por el cineasta estadounidense M. Night Shyamalan.

Shyamalan dijo que la película fue galardonada por sus actuaciones extraordinarias, desde los niños actores hasta los actores de 80 años, por la capacidad de mostrar la ternura y la comedia de la familia y la lucha, y por la traición a nuestra conexión y dependencia a la tierra que nos rodea.

El filme retrata a una familia que pasa los veranos cosechando duraznos en un huerto en un pueblo de la región española de Cataluña, pero se enfrenta a nuevos propietarios que planean reemplazar los árboles frutales con paneles solares.

Manto de gemas, el debut de la cineasta boliviana-mexicana Natalia López Gallardo protagonizado por Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa y Juan Daniel García Treviño, sigue a Isabel, una mujer en proceso de divorcio que se instala en el campo, donde descubre que su ayudante María tiene una hermana desaparecida. Las mujeres se encuentran con la policía Roberta, quien quiere rescatar a su hijo de los bajos fondos del crimen.

La actriz alemana-turca Meltem Kaptan se llevó el premio a la mejor actuación protagónica por su papel estelar en la película del director alemán Andreas Dresen Rabiye Kurnaz gegen George W Bush (Rabiye Kurnaz vs George W Bush).

Kaptan interpreta a la madre de un ciudadano turco nacido en Alemania, Murat Kurnaz, quien estuvo detenido como sospechoso de terrorismo en la Bahía de Guantánamo por cuatro años. Kurnaz fue liberado en 2006 y regresó a Alemania después de que un juez federal estadounidense determinó que la evidencia no justificaba su detención, y de la intervención de la canciller alemana Angela Merkel.

La realizadora francesa Claire Denis se llevó el premio a la mejor dirección por Avec amour et acharnement ("Both Sides of the Blade"), protagonizada por Juliette Binoche.

El gran premio del jurado fue para la película coreana So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The Novelist™s Film), dirigida por Hong Sangsoo.

La Berlinale es el primero de los principales festivales de cine europeos del año. Esta edición se realizó en un formato reducido para traer de vuelta al público pero evitar los riesgos de infección por COVID-19.