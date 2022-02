Cuatro países apoyan a Ecuador en lucha contra narcotráfico

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso aseguró el miércoles que Estados Unidos, Colombia, Israel y el Reino Unido dan apoyo a su país con tecnología, inteligencia, recursos y experiencia para una lucha efectiva contra el narcotráfico que mantiene una violenta disputa en las calles, especialmente en la ciudad de Guayaquil.

En una entrevista difundida desde el Palacio de Gobierno, Lasso manifestó que el combate no es fácil. Este es un problema que se ha acumulado por años, no lo podemos arreglar en 24 horas... estamos trabajando, no va a ser de la noche a la mañana.

En las últimas semanas la policía ha realizado importantes decomisos de drogas, entre ellos ocho toneladas a mediados de enero y otras siete en los últimos días. Enero de este año cerró con 18 toneladas de narcóticos neutralizados.

No tienen ningún escrúpulo, pretenden atemorizar a la ciudadanía y también atemorizar al gobierno y al Estado ecuatoriano. Nuestro deber es enfrentarlos con la ayuda y el apoyo de los aliados de Ecuador, aseveró el mandatario.

El lunes aparecieron dos cadáveres colgados de un puente en la ciudad de Durán, vecina de Guayaquil, en un hecho similar a los que usualmente se producen en México como parte de la rivalidad entre bandas de narcotráfico. Y en las últimas horas fue hallada dentro de una bolsa la cabeza de un hombre en una calle de Machala, al sur del país. En 2021 se registraron 1.200 muertos producto de las luchas entre bandas mafiosas.

Lasso destacó que para enfrentar a los narcotraficantes, la policía y los militares cumplen tareas conjuntas, entre ellas mantener bajo control las más violentas cárceles del país ubicadas en Guayaquil, donde hasta hace unos meses se registraban frecuentes motines con decenas de muertos.

Añadió que la lucha no sólo es contra el tráfico de drogas sino contra el tráfico de armas y de personas.

Ecuador terminó el año pasado con una cifra récord de decomisos de narcóticos, 210 toneladas desde las 128 toneladas del año 2020 y cerca del triple de las 79 de 2019.

Ecuador es considerado un país de tránsito y exportación de droga, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos y Europa por parte de carteles colombianos, peruanos y mexicanos.