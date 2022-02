Republicanos amenazan con bloquear nominados a la Fed

El republicano de mayor rango en la Comisión de Asuntos Bancarios del Senado advirtió que su partido boicoteará una votación el martes sobre los nominados por el presidente Joe Biden para la Reserva Federal, lo que podría demorar la confirmación de Jerome Powell para un segundo período como titular de la entidad.

Los demócratas controlan la comisión, pero si ningún republicano asiste a la sesión, las votaciones para los cinco nominados por Biden se demorarán.

El senador Patrick Toomey de Pensilvania, el republicano de mayor rango en la comisión, anunció que los miembros de su partido desean más información sobre uno de los nominados, Sarah Bloom Raskin, en cuanto a su rol en la junta de una compañía que obtuvo una ansiada licencia de la Fed después de que ella se sumó a la firma.

Toomey añadió que los republicanos están dispuestos a votar para los otros cuatro nominados por Biden.

Perduran interrogantes en torno al uso de la ˜puerta giratoria™ por parte de la señorita Raskin, en gran parte debido a su falta de sinceridad, aseveró Toomey en un comunicado.

Su aptitud para el cargo, su criterio y su probidad son de máxima importancia porque la señorita Raskin ha sido postulada para un período de 10 años en el banco central, una entidad independiente que es el más importante regulador financiero de la nación, añadió.

El senador Sherrod Brown, el demócrata de Ohio que preside la comisión, condenó la acción de Toomey, advirtiendo que podría poner a la economía bajo riesgo.

Si mis colegas están tan preocupados por la inflación como dicen, pondrán fin a su teatro y vendrán a trabajar para el pueblo estadounidense, declaró Brown.

Toda acción que demore esta votación perjudicará a los trabajadores, a sus familias y a nuestra recuperación económica, añadió.

La comisión iba a votar el martes sobre Powell, Raskin y Lael Brainard, una integrante de la junta directiva del banco que Biden ha nominado como vicepresidenta. También están programadas votaciones en torno a Lisa Cook, quien sería la primera mujer de raza negra en integrar la junta del banco central y en torno a Philip Jefferson, quien sería el cuarto hombre de raza negra en esa instancia.

Brown declaró el jueves que no iba a permitir una votación por separado sobre Raskin.

No les vamos a dejar que escojan cuál votación hacer y cuál no hacer, no vamos a jugar a ese juego, dijo Brown a reporteros en el Capitolio.

Los republicanos se han centrado en declaraciones previas de Raskin sobre el cambio climático, que según dicen demuestran que ella usará herramientas de la Fed para negarle préstamos a empresas petroleras y gasíferas.