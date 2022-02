¡Acción! Exposición de Gala del Met destaca a 8 cineastas

contará con unos 100 ejemplos de moda masculina y femenina desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX.

Mientras la primera parte, que permanecerá en las salas del Centro de Vestuario Anna Wintour, explora un nuevo lenguaje de la moda estadounidense, la segunda analiza narrativas de vestimenta desconocidas filtradas a través de la imaginación de algunos de los directores de cine más visionarios de Estados Unidos, dijo Bolton el lunes.

Adicionalmente, algunas de las prendas que se expusieron en la primera parte se rotarán el próximo mes para incluir a otros diseñadores que aún no se han anunciado. Esa muestra intenta enfocarse en temas de justicia social, diversidad e inclusión, así como aceptación del cuerpo. Y también juventud: la mayoría de sus prendas provienen de diseñadores más jóvenes, muchos de los cuales nunca han mostrado sus creaciones en un museo, dijo Bolton cuando se inauguró la exposición en septiembre.

La Gala del Met es una gran fuente de ingresos para el museo y proporciona al Instituto del Traje su principal fuente de financiación. In America: An Anthology of Fashion abre al público el 7 de mayo, cinco días después de la gala, y permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre, junto con la primera parte.