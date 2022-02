EEUU pide a Honduras arrestar al expresidente Hernández

El gobierno estadounidense le solicitó a Honduras el arresto del expresidente Juan Orlando Hernández para su extradición a Estados Unidos, confirmaron funcionarios el lunes.

En un principio la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras indicó vía Twitter que le había notificado a la Corte Suprema de Justicia del país que la embajada de Estados Unidos había pedido formalmente el arresto de un político hondureño para que fuese extraditado.

La cancillería no identificó al político. Pero el actual vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, confirmó a The Associated Press que la solicitud menciona a Hernández.