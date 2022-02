Reporte: Hall, Schumer y Sykes conducirán los Oscar

Luego de tres años sin un anfitrión, los Oscar planean recuperar el tiempo perdido con tres conductoras para la ceremonia de este año. Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes están en conversaciones finales para presentar la 94ta entrega anual de los Premios de la Academia, informó el lunes la publicación especializada Variety.

Según informes, cada actriz conducirá una hora de la gala de tres horas, que se transmitirá en vivo por la cadena ABC el 27 de marzo. Ni la academia ni los representantes de Schumer, Hall y Sykes respondieron de inmediato solicitudes de comentarios de The Associated Press. Las conductoras serían confirmadas el martes por la mañana en el programa Good Morning America.

El productor de Girls Trip ("Viaje de chicas"), Will Packer, produce la ceremonia este año. Hall ha trabajado en varias de sus películas, incluidas Think Like a Man ("Piensa como hombre") y Little ("Pequeña... otra vez").

La Academia espera recuperarse de la pésima teleaudiencia del año pasado, cuando registró un mínimo histórico, que fue la norma para las entregas de premios en la era de la pandemia.

Además de traer de vuelta a anfitriones estelares y llevar el número de nominadas a mejor película a diez, también espera generar mayor interés mediante la votación en redes sociales por una película favorita de los fans que se anunciará durante el programa, así como una oportunidad para ganar un viaje a Los íngeles para la ceremonia.