Super Bowl: 50 Cent se cuelga de cabeza, Eminem se arrodilla

El Super Bowl tuvo mucho poder estelar, 50 Cent tuvo una participación sorpresa en el espectáculo medio tiempo. Eminem se arrodilló en un aparente homenaje a las protestas de Colin Kaepernick. Mickey Guyton interpretó el himno nacional y Dwayne Johnson The Rock presentó a los Rams de Los Angeles y los Bengals de Cincinnati antes de la patada de salida.

A continuación una lista de momentos e invitados destacados.

50 CENT SORPRENDE CON ˜IN DA CLUB™ EN EL MEDIO TIEMPO, EMINEM SE ARRODILLA

50 Cent tuvo una entrada sorprendente colgado de cabeza en el medio tiempo del Super Bowl y Eminem se arrodilló dramáticamente.

El Super Bowl llevó mucho hip hop al escenario con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar haciendo un popurrí ardiente de sus éxitos.

Cuando terminó su interpretación de Lose Yourself, Eminem se arrodilló y sostuvo su cabeza con la mano en un aparente homenaje al ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick, quien se arrodillaba durante el himno nacional para protestar por la brutalidad policiaca durante la temporada 2016. Otros jugadores comenzaron a seguirlo y la iniciativa creó una controversia cultural. Kaepernick quedó fuera de la liga poco después.

La NFL negó los reportes de que trató de impedir que Eminem hiciera el gesto.

Vimos todos los elementos del show durante múltiples ensayos esta semana y estábamos conscientes de que Eminem iba a hacerlo, dijo el vocero de la liga Brian McCarthy.

Aunque el espectáculo de medio tiempo se sentía algo raro interpretado a la luz del día en la Costa Oeste, todavía daba la sensación de un club nocturno en el SoFi Stadium el domingo, con un escenario que asemejaba las casas de la cercana Compton y el sur de Los Angeles.

Dre y Snoop comenzaron el espectáculo con Next Episode y California Love.

50 Cent, quien no había sido anunciado antes, comenzó a cantar su In Da Club colgado de cabeza en uno de los cuartos de la escenografía.

Blige llevaba un traje de cristales plateados y estaba rodeada de bailarines al interpretar un popurrí de sus éxitos.

La escenografía estaba rodeada por la imagen de una toma aérea de una ciudad y tenía convertibles clásicos y réplicas del puesto de hamburguesas Tam™s Burgers y la escultura fuera de la corte de Compton.

El público tenía luces LED que brillaban en sincronía con las canciones del espectáculo, convirtiendo al estadio completo en un espectáculo de luces.

Una explosión de fuegos artificiales encendió el cielo mientras el sol se ponía y el espectáculo terminaba con Still DRE de Dre.

UN HIMNO DE DURACIí“N PROMEDIO

Mickey Guyton, a quien apodan Quickie Mickey (la rápida Mickey), bajó su ritmo para el Super Bowl.

Guyton, dijo a The Associated Press esta semana que le pusieron ese sobrenombre por cantar The Star Spangled Banner (el himno nacional estadounidense) apenas en 1:30 minutos. El domingo lo cantó en 1:50 antes de que los Rams de Los Angeles y los Bengals de Cincinnati llegaran al campo.

Los apostadores habían puesto las opciones para la marca de su interpretación de menos o más de 1:35.

No quiero arruinar las apuestas deportivas de nadie, pero digamos que es el Super Bowl, así que lo más probable es que no será tan rápido, dijo a AP la cantante country nominada al Grammy.

La interpretación de Guyton fue impresionante y emotiva, con un mínimo de adornos y principalmente a capela antes de que un pequeño coro y un piano se le sumaran.

A pesar de esto fue todavía más rápida que el himno promedio en el Super Bowl que dura unos dos minutos.

Guyton no se equivocó con la letra, otra apuesta que se ofrecía. Y aquellos que apostaron porque se vestiría de azul pueden cobrar su dinero, llevaba un vestido azul rey.

La música originaria de Texas, de 38 años, famosa por su éxito Black Like Me, hizo historia como la primera mujer negra en ser nominada al Grammy en una categoría de country y la primera mujer solista negra en ser anfitriona de los Premios ACM de la Academia de Country. En total ha sido nominada al Grammy en cuatro ocasiones, las tres más recientes para la ceremonia que se realizará en abril.

THE ROCK

Dwayne Johnson trajo a The Rock.

De pie en el campo el actor tomó un micrófono justo antes de la patada de salida y puso en acción a su viejo personaje de luchador para presentar a los equipos al estilo de un anunciador de una gran pelea.

¡Finalmente! ¡El Super Bowl está de vuelta en Los Aaaaangelesssss!, dijo Johnson arqueando una ceja como lo hacía cuando era astro de la WWE previo a convertirse en estrella de cine.

Presentó a los Rams como un equipo con una defensa aplastante e incansable, y una ofensiva apabullante y violenta, y a los Bengals como un equipo que se ha levantado de las cenizas para convertirse en uno de los más temidos, dominantes y absolutamente electrizantes en la NFL.

Johnson jugó futbol estadounidense en la Universidad de Miami, donde ganó un campeonato nacional en 1991.

Es momento de que todos nosotros aquí y los millones en el mundo sean testigos de estos increíbles jugadores que dejarán cada gramo de sudor, agallas, orgullo y legado aquí en este campo sagrado porque eso es lo que hacen los campeones, dijo. Damas y caballeros es un honor para mí decir: ˜¡Finalmente es el momento del Suuuper Boooooowwwl!™

OTROS HIMNOS

La interpretación de Star Spangled Banner de Guyton fue realmente la parte final de una trilogía de himnos previos al partido.

Unos 40 minutos antes de la patada de salida los Rams y los Bengals se formaron en las zonas de anotación y miraron a la gran pantalla mientras que fuera, junto al lago del SoFi Stadium, el dúo Mary Mary y la Orquesta Juvenil de Los Angeles de la Orquesta Filarmónica de la ciudad (LA Phil) interpretaban Lift Every Voice and Sing, una canción conocida popularmente como el himno negro.

El dúo, compuesto por las hermanas Erica Campbell y Trecina Atkins-Campbell, crecieron en el mismo barrio donde está el estadio en el que se disputó el Super Bowl.

Y en el mismo campo que Guyton, la cantante Jhené Aiko presentó una novedosa combinación de R&B y arpa para su interpretación de America the Beautiful.

En la transmisión de NBC se confundió brevemente a Guyton como Aiko justo cuando Aiko comenzaba a cantar.

La actriz Sandra Mae Frank interpretó The Star Spangled Banner y America the Beautiful en lenguaje de señas estadounidense.

ESTRELLAS DE LA GRAN PANTALLA

Las gradas tenían bastantes celebridades en el primer Super Bowl realizado cerca de Hollywood en casi 30 años, proporcionando mucho entretenimiento en el SoFi Stadium durante los cortes a comerciales.

La multitud ovacionó mientras Kevin Hart lanzaba besos, Chris Tucker y Charlize Theron bailaron y Doja Cat y Danny Trejo saludaron.

Jennifer Lopez pareció no darse cuenta para nada cuando estaba en la enorme pantalla de 360 grados.

Un hombre con una sudadera cuyo rostro estaba completamente cubierto por una máscara negra y que estaba sentado junto al jugador de la NFL Antonio Brown desató conjeturas en las redes sociales sobre su identidad.

Las ovaciones más fuertes fueron para los héroes deportivos de Los Angeles, incluyendo el lanzador de los Dodgers Clayton Kershaw y los exjugadores de los Lakers Kareem Abdul-Jabbar y Shaquille O™Neal, quien sacó su lengua frente a la cámara.

___

Andrew Dalton está en Twitter como: https://twitter.com/andyjamesdalton