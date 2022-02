EEUU evacuará su embajada en Ucrania por temor a invasión

Estados Unidos se prepara para evacuar su embajada en Kiev luego de que funcionarios de inteligencia occidentales advierten que una invasión rusa a Ucrania es cada vez más inminente.

Funcionarios estadounidenses dicen que el Departamento de Estado planea anunciar el sábado en la mañana que se requerirá que todo el personal de Estados Unidos en la embajada en Kiev salga del país. El Departamento no hizo comentarios.

Previamente, el Departamento había ordenado a las familias del personal de la embajada en la capital ucraniana que se fueran, pero había dejado a discreción del personal no esencial la decisión de irse o no. La nueva medida fue tomada en un momento en que Washington ha incrementado sus advertencias sobre una posible invasión ordenada por Moscú.

Los funcionarios, que hablaron a condición de guardar el anonimato porque carecen de autorización para declarar sobre el tema, dijeron que un número limitado de diplomáticos estadounidenses podrían ser reubicados a la región oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, un aliado de la OTAN, de forma que Estados Unidos pueda retener una presencia diplomática en el país.

El Pentágono anunció el viernes que enviará otros 3.000 efectivos de combate a Polonia, los cuales se unirán a los 1.700 que ya están allí, en una demostración del compromiso estadounidense con los aliados de la OTAN preocupados por la posibilidad de que Rusia invada Ucrania.

Los soldados adicionales saldrán de Fort Bragg, Carolina del Norte, durante el próximo par de días y deberán estar en Polonia la próxima semana. Son los elementos restantes de una brigada de infantería de la 82da División Aerotransportada.

Su misión será entrenar y proporcionar un elemento de disuasión, pero no se involucrarán en combate en Ucrania.

El anuncio fue efectuado poco después de que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, emitiera una advertencia pública para que todos los ciudadanos estadounidenses en Ucrania abandonen el país lo antes posible. Sullivan dijo que el presidente ruso Vladimir Putin podría dar la orden de lanzar una invasión de Ucrania en cualquier momento.

Además de las tropas estadounidenses desplegadas en Polonia, unos 1.000 soldados estadounidenses emplazados en Alemania se están desplazando a Rumania en una misión similar de apoyo a un aliado de la OTAN.

Asimismo, 300 soldados de una unidad del cuartel general del 18vo Cuerpo Aerotransportado han llegado a Alemania, al mando del teniente general Michael E. Kurilla.

Los soldados estadounidenses se dedicarán a entrenar a las fuerzas del país anfitrión, pero no ingresarán a territorio ucraniano por ningún motivo.

Estados Unidos ya cuenta con unos 80.000 soldados en diferentes puntos de Europa en estaciones permanentes y en despliegues rotativos.

Los periodistas de The Associated Press Robert Burns y Lolita C. Baldor contribuyeron a este despacho.