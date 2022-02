EEUU advierte de inminente invasión rusa a Ucrania

El gobierno del presidente Joe Biden agudizó el viernes sus advertencias sobre una posible invasión rusa a Ucrania, indicando que podría ocurrir en cuestión de días.

Y en una medida que incrementa la sensación de crisis, el Pentágono ordenó el envío de otros 3.000 soldados estadounidenses a Polonia para tranquilizar a los aliados.

A medida que las opciones diplomáticas para evitar la guerra en Ucrania parecían reducirse, la Casa Blanca informó que Biden y el presidente ruso, Vladimir Putin, discutirían la crisis por teléfono el sábado.

Biden ha dicho que el ejército estadounidense no entrará en una guerra en Ucrania, pero ha prometido severas sanciones económicas contra Moscú, en coordinación con los aliados internacionales.

El momento de la posible acción militar rusa sigue siendo una cuestión clave.

Estados Unidos obtuvo información de inteligencia que indica que Rusia está considerando el miércoles como fecha para actuar, según un funcionario estadounidense familiarizado con tal información.

El funcionario, que no estaba autorizado para hablar de manera pública y sólo lo hizo bajo condición de anonimato, no quiso decir hasta qué punto la información era definitiva, y la Casa Blanca subrayó públicamente que Estados Unidos no sabe con certeza si Putin está decidido a invadir.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirmaron de nuevo que el aumento de la capacidad de fuego ofensivo de Rusia por aire, tierra y mar cerca de Ucrania ha llegado a un punto en el que podría invadir el país en el corto plazo.

El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, pidió a los estadounidenses que se encuentren en Ucrania salir de allí en las próximas 48 horas, y subrayó que no deben esperar que el ejército estadounidense los rescate en caso de que el transporte aéreo y ferroviario se interrumpa tras una invasión rusa.

Varios aliados de la OTAN, como Gran Bretaña, Canadá, Noruega y Dinamarca, también están pidiendo a sus ciudadanos que abandonen Ucrania.

Sullivan indicó que la acción militar rusa podría comenzar con ataques aéreos y de misiles, seguidos de una ofensiva terrestre.

Sí, es un mensaje urgente porque estamos en una situación urgente, declaró ante periodistas en la Casa Blanca.

Rusia tiene todas las condiciones necesarias para llevar a cabo una acción militar significativa, aseveró Sullivan, y añadió que Rusia podría optar, en muy poco tiempo, por iniciar una acción militar a gran escala contra Ucrania.

Precisó que la magnitud de tal invasión podría ir desde una incursión limitada hasta un ataque a Kiev, la capital.

Por su parte, Rusia hizo mofa del sentido de urgencia expresado por Estados Unidos.

La histeria de la Casa Blanca es más reveladora que nunca", manifestó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. "Los anglosajones necesitan una guerra. A cualquier costo. Provocaciones, desinformación y amenazas son un método favorito para solucionar sus propios problemas.

Además de los más de 100.000 soldados en tierra que, según funcionarios estadounidenses, Rusia ha amasado a lo largo de las fronteras oriental y meridional de Ucrania, los rusos han desplegado misiles, fuerzas aéreas, navales y de operaciones especiales, así como suministros para mantener una guerra. Esta semana, Rusia trasladó seis buques de asalto anfibio al Mar Negro, con lo que aumentó su capacidad para desembarcar tropas en la costa.

La advertencia de Sullivan adelantó el periodo previsto para una potencial invasión, que muchos analistas creían improbable antes de que los Juegos Olímpicos de Invierno en China concluyan el 20 de febrero.

Sullivan señaló que la combinación de una mayor acumulación de tropas rusas en las fronteras de Ucrania y los datos de inteligencia no especificados han llevado al gobierno a advertir que la guerra podría comenzar en cualquier momento.

No podemos precisar el día en este momento, ni la hora, pero es una posibilidad muy, muy clara, aseveró Sullivan.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, informó que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se comunicó por teléfono con varios de sus homólogos de la OTAN. Austin les dijo que una invasión rusa de Ucrania podría comenzar en cualquier momento, indicó Kirby.

Biden ha dicho que las tropas estadounidenses no ingresarán a territorio ucraniano para responder a una invasión rusa, pero ha reforzado la presencia militar de Estados Unidos en Europa como apoyo a los aliados en el flanco oriental de la OTAN. El Pentágono informó el viernes que Biden ordenó el envío de otros 3.000 soldados a Polonia, además de los 1.700 que ya están en camino a ese país. Juntos forman una brigada de infantería de la 82da División Aerotransportada. El ejército estadounidense también está trasladando 1.000 soldados de Alemania a Rumania, que al igual que Polonia comparte frontera con Ucrania.

Isachenkov informó desde Moscú. Los escritores de Associated Press Robert Burns y Nomaan Merchant en Washington, Geir Moulson en Berlín, Yuras Karmanau en Kyiv, Ucrania, y Rod McGuirk en Canberra, Australia, contribuyeron a este informe.