Julia Garner interpreta a falsa heredera en "Inventing Anna"

se sintieron como los mejores días en clases de actuación.

Una simplemente se alimenta de la otra y está completamente comprometida con el momento presente. Se sintió como, ˜ah, así es exactamente como nos entrenaron™.

Inventing Anna es el segundo proyecto de Rhimes para Netflix y su marca es innegable. La música, el look, el guion y el ritmo resultarán familiares para los fanáticos de los otros programas de Rhimes. Lowes era un habitual en Scandal, al igual que Jeff Perry, quien interpreta a un compañero de trabajo de Vivian. Lowes interpretó a Quinn y Perry a Cyrus. Otros miembros del elenco también han aparecido en producciones de Rhimes.

Hay ciertas cosas que se ponen en la salsa Shondaland, sin importar la serie, dijo Lowes. Estamos hablando de mujeres complicadas en papeles principales. No estamos seguros de quién es el villano y quién es el héroe. Existe la sensación de que no puedes digerirlo lo suficientemente rápido. Quieres llegar a la siguiente página.

Una persona en particular no está interesada en la serie. La verdadera Sorokin escribió una carta abierta publicada por Insider.com, afirmando que no la verá y que nada... suena atractivo sobre el programa.

Hace un año, Sorokin salió de prisión luego de cumplir cerca de dos años. Actualmente, está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y espera una posible deportación a Alemania.

Moayed cree que, pase lo que pase, seguiremos oyendo sobre Anna.

Esta es la primera parte, dijo. "Creo que apenas estamos comenzando a entender quién es ella.

Alicia Rancilio está en Twitter como http://www.twitter.com/aliciar.