Asesinan a otro periodista en México, el quinto en 2022

El periodista Heber López murió el jueves tras ser baleado en el sur de México, convirtiéndose en el quinto comunicador asesinado en el país en seis semanas consideradas las más violentas para la prensa mexicana en más de una década.

López, director del portal Noticias Web, falleció luego de ser tiroteado en un domicilio del barrio El Espinal, en la localidad portuaria de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, indicó la Fiscalía de la región en un comunicado.

El incidente ocurrió pasadas las 18:30 horas, cuando dos hombres, que iban en una camioneta, arribaron al inmueble donde trabajaba el periodista y uno de ellos se bajó, mientras el otro aguardaba en el auto, y entró al lugar donde de inmediato descargó su arma contra López antes de huir, de acuerdo con las versiones aportadas por testigos, relató Rodolfo Canseco Gutiérrez, director del portal RCP Noticias y amigo de periodista fallecido.

El fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, dijo a la televisora local Milenio que, luego del ataque, dos de los agresores se dieron a la fuga. La policía los persiguió y logró arrestar a dos hombres, así como asegurar las armas.

No descartamos ninguna línea de investigación que nos pueda dar, o llevar, con los autores intelectuales, agregó Peimbert Calvo.

Canseco Gutiérrez dijo a The Associated Press que López, quien tenía más de una década dedicado al periodismo y cubría informaciones policíacas, nunca le contó que hubiese recibido amenazas, pero no dudó en señalar que su asesinato tuvo que ver con su labor.

El director de RCP precisó que la muerte de López ocurre a menos de un año del asesinato del periodista Gustavo Sánchez, quien murió baleado en una localidad próxima a Salina Cruz.

Al condenar el asesinato, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la organización Artículo 19 hicieron un llamado urgente a las autoridades mexicanas para investigaciones transparentes y creíbles.

Jan Albert Hootsen, representante del CPJ en México, afirmó en su cuenta de Twitter que las primeras seis semanas de 2022 han sido las más violentas para la prensa mexicana en más de una década.

Artículo 19, que defiende los derechos de los periodistas, exigió a las autoridades de Oaxaca que no se descarte la labor periodística como móvil del asesinato de López.

José Luis Gamboa, director de un portal de internet, murió el 10 de enero a consecuencia de una herida de arma blanca en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México. Pocos días después fueron asesinados a balazos el fotógrafo independiente Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado en la ciudad fronteriza de Tijuana, el 17 y 23 enero respectivamente. A finales de mes fue baleado Roberto Toledo, colaborador del portal de noticias Monitor Michoacán, en la ciudad de Zitácuaro en Michoacán, al oeste del país. Entre enero y febrero, dos periodistas fueron atacados en el sur del país.

El incremento de la violencia contra la prensa ha generado protestas en México y reacciones de rechazo de organizaciones humanitarias locales e internacionales, gobiernos y congresistas.

México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el CPJ, un organismo activista de protección a la prensa con sede en Nueva York. De acuerdo con sus datos, en 2021 fueron asesinados nueve periodistas en el país.

La dificultad para esclarecer los homicidios de reporteros y activistas es también un grave problema en México, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en diciembre admitió que la impunidad en esos casos supera el 90%.