Márquez Abella arriba a la Berlinale con filme desértico

La directora mexicana Alejandra Márquez Abella se prepara para presentar su más reciente largometraje, El norte sobre el vacío, en la Berlinale.

El drama, sobre un ranchero y cazador que enfrenta la inseguridad del norte de México actual, es muy distinto de su película anterior, Las niñas bien, sobre la alta sociedad capitalina de los años 80.

Suceden en lugares súper específicos, donde las reglas y los códigos juegan, y un poco aprisionan, a los personajes, dijo Márquez Abella en una entrevista telefónica desde Monterrey, México, donde se encontraba en un rodaje previo a su participación en el Festival de Cine de Berlín que comenzó el jueves.

El norte sobre el vacío presenta a Don Reynaldo, un reconocido ranchero que vive bajo la amenaza de perder su patrimonio. Está inspirada en la historia real de Alejo Garza Tamez, un ranchero, empresario y cazador mexicano de 77 años que se enfrentó solo al sangriento grupo de criminales conocido como Los Zetas, quienes buscaban adueñarse de su rancho en Tamaulipas.

Márquez Abella considera la historia una reflexión sobre el sentido de pertenencia y el antropocentrismo.

Un poco preguntarnos de quién es la tierra, de quién vive en ella, de quién la compra, de quién la hereda, de quién la trabaja, dijo.

Si bien tiene una anécdota muy de western, muy de película de vaqueros, termina yéndose a cuestiones un poquito más existenciales, que buscan reflexionar no solamente sobre el momento social, ... sino también sobre todas las violencias que nos atraviesan, agregó.

La cinta es protagonizada por Gerardo Trejoluna (El sueño de Lu, La muchacha que limpia), Paloma Petra (La paloma y el lobo), Dolores Heredia (Sonora), Juan Daniel García Treviño (Ya no estoy aquí), Mayra Hermosillo (El peluquero romántico) y Raúl Briones (Una película de policías).

El elenco es una maravilla, me he descubierto como una directora de actores y en este caso fue un ensamble de mucha gente de teatro, que eran los que más miedo me daban antes porque son muy imponentes, dijo la realizadora. Agradezco haber podido hacer esta película con ellos.

Márquez Abella, cuyos filmes anteriores también incluyen Mal de tierra y Semana Santa, escribió el guion junto con el cineasta y actor Gabriel Nuncio, quien también tiene un papel en la película. La directora conformó un equipo de trabajo poniendo especial atención a la representación femenina: la fotografía corrió a cargo de Claudia Becerril; el diseño de producción, de Sandra Cabriada.

Me gusta mucho el ambiente sano que se respira en un set que tiene diversidad, de todo tipo, pero de género sin duda, dijo Márquez Arbella. Siento que cuando estás hablando de temas que tienen que ver con la masculinidad, la idea de matrimonio, de patriarcado, del legado, la mirada de todas las cabezas de equipo que éramos mujeres era muy interesante y fue un contraste muy necesario.

Otro de sus intereses era filmar a pesar de la pandemia y en Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México, para lograr esa autenticidad de las locaciones reales.

Es una zona muy violenta en términos criminales, pero también es muy violenta climáticamente, es muy violenta la vegetación, la fauna, dijo.

El norte sobre el vacío, parte de la sección Panorama de la Berlinale, es una de varias producciones mexicanas que debutarán en el festival. Entre las películas en competencia está Manto de gemas (coproducción de México, Argentina y Estados Unidos), ópera prima de Natalia López Gallardo, sobre tres personajes enfrentados a la violencia del crimen organizado. En la sección Generation Kplus se presentarán El reino de dios de Claudia Sainte-Luce y el cortometraje Alma y Paz de Cris Gris.

Asimismo, en la sección Generation 14plus, de películas para audiencias juveniles, figura Beba de Rebeca Huntt, una coproducción de Estados Unidos y México sobre una adolescente latinoamericana que vive en Nueva York; y en la sección de cortometrajes Four Nights de Deepak Rauniyar, una coproducción de México, Estados Unidos y Nepal, sobre dos inmigrantes nepalíes que se mudan a Estados Unidos con el sueño de ser cineastas.